El truco infalible para que tu lavadora gaste menos luz: el secreto está en la cal

La lavadora se ha convertido en uno de los electrodomésticos indispensables para ahorrar tiempo y esfuerzo (así como para tener la ropa perfectamente limpia e higienizada). Sin embargo, para garantizar que siempre funcione con su máxima eficiencia, es importante realizar un mantenimiento periódico. De hecho si no llevamos a cabo este mantenimiento es posible incluso que la lavadora gaste más luz de lo necesario, de modo que para evitar esto precisamente existe un truco que tiene que ver con la cal y que te desvelamos a continuación.

El truco para que la lavadora gaste menos luz

Una de las tareas más “arduas” en lo que respecta al mantenimiento de la lavadora es la la limpieza del filtro del agua , que se debe realizar cada 2-3 meses para evitar que se obstruya. De hecho, si no lo limpias es fácil que se acumule cal y con ello, que la lavadora no acabe de funcionar correctamente y gaste más luz (puede llegar a gastar hasta un 20% más de energía), además que la ropa no siempre saldrá limpia y perfumada.

De este modo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado a conocer los pasos para que podamos limpiara correctamente el filtro del agua de la lavadora, evitando así ese consumo excesivo de energía, y garantizando más tiempo la vida útil de nuestro electrodomésticos.

Debido al uso de la lavadora es fácil que el filtro no sólo quede sucio, con pelusas y restos por ejemplo, de detergente. La cal es también un problema que debemos solucionar. Para ello, la OCU ha dado a conocer los pasos que debemos seguir para dejarlo completamente limpio, además de revelar un truco que consiste en el uso de vinagre, como el mejor remedio de limpieza.

Lo primero de todo será desenchufar nuestro aparato, y una vez hecho esto, tenemos que abrir la pequeña puerta que verás en la parte inferior de la lavadora. Dentro está el filtro, que debes sacar desenroscando y con cuidado ya que es normal que salga algo de agua acumulada (ten una fregona a mano).

Una vez hayas sacado el filtro, lo pasas por debajo del chorro del agua fría y en el caso de que no sea suficiente puedes ayudarte de un estropajo o un cepillo de dientes. Cuando acabes ya puedes volver a colocar el filtro en la lavadora.

Y para evitar esa acumulación de cal, además de limpiar el filtro, el truco antes mencionado que tiene que ver con el vinagre, consiste en hacer un ciclo vacío llenando el cajetín de la lavadora con vinagre blanco. Algo que podemos hacer cada seis meses según explica la OCU. O también, podemos usar lejía, aunque deberemos luego hacer un lavado de sólo ropa blanca por si quedan restos, o agua con limón que resulta también efectivo.