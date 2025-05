El truco infalible para cargar tu móvil si hay otro apagón: no falla

Lo vivido esta semana con el apagón en toda España y Portugal ha sido algo que vamos a recordar durante mucho tiempo. Y aunque las redes se han llenado de vídeos en los que se muestra la reacción distendida y divertida de muchos españoles en la calle al no tener luz, lo cierto es que no deja de ser una situación en muchos casos preocupante, en la que poder tener un terminal con batería es importante. Incluso si no podemos hacer llamadas o no tenemos internet, es posible que queramos que nuestro smartphone tenga batería para por ejemplo, usar la función linterna. Y para asegurarnos de ello, nada como el truco que corre por redes sociales y que es infalible para cargar tu móvil si hay otro apagón.

Para momentos como los vividos el pasado lunes, los expertos y organismos de protección civil recomiendan tener siempre a mano cargadores portátiles, baterías externas o generadores pequeños. Pero seamos sinceros: ¿cuántos de nosotros tenemos uno que además, esté completamente cargado y listo cuando ocurre un apagón inesperado? La realidad es que confiamos tanto en la estabilidad de la red eléctrica que solemos dejar esas precauciones para más adelante. Así que, si un apagón te pilla con el móvil a punto de morir y sin batería externa, necesitas una solución que sea rápida, sencilla y eficaz. Y justo eso es lo que ha compartido en redes sociales un tiktoker que se ha hecho viral por enseñar un truco para cargar el móvil sin electricidad que puede sacarte de un apuro si tienes a mano otro iPhone.

El truco infalible para cargar tu móvil si hay otro apagón

El tiktoker Dan Casado ha sido quien ha explicado un truco que ha sorprendido a miles de usuarios: cargar tu iPhone con otro iPhone. Puede sonar extraño al principio, pero es completamente posible si cuentas con un cable específico. No se necesita ningún aparato especial, ni conocimientos técnicos, ni siquiera acceso a una fuente de energía. Lo único imprescindible son dos móviles iPhone y un cable con conector Lightning por ambos extremos.

El procedimiento no puede ser más simple: se conecta el extremo del cable a un iPhone que tenga batería y el otro extremo al que está descargado. Automáticamente, uno comienza a ceder carga al otro, como si de una batería externa se tratase. Según explica el propio Dan en su vídeo, el iPhone con mayor carga comenzará a transferir energía al que está sin batería, lo que puede ser vital en situaciones de emergencia.

Esta función es poco conocida y, aunque no reemplaza a una batería externa en cuanto a potencia o durabilidad, puede ser la diferencia entre quedarte completamente incomunicado o mantener tu teléfono operativo el tiempo suficiente para hacer una llamada o consultar una noticia urgente.

Evidentemente, y aunque el tiktoker no lo mencione, uno de los dos iPhone se acabará quedando sin batería, pero al menos en lugar de tener ambos a media batería ( o menos) cuando pasen unas horas, podemos garantizar que uno de los dos móviles va a seguir aguantando el máximo tiempo posible. Además, es un truco que podemos aplicar también desde otros dispositivos, ya que con el mismo cable puedes cargar el móvil, en este caso un iPhone, con la ayuda de una tablet o también, si lo conectas al ordenador portátil.

Consejos para prevenir el apagón… y sobrevivir a él

Aunque este truco puede salvarte en un momento puntual, lo cierto es que la mejor forma de estar preparado para un apagón sigue siendo la prevención. Aquí van algunas recomendaciones básicas para no quedarte a oscuras (literal y digitalmente) en la próxima ocasión:

Ten siempre a mano una batería externa . Es el recurso más directo y eficaz, sobre todo si la tienes cargada al 100 %. Algunos modelos permiten varias cargas completas y además incluso las venden solares, de modo que puede que ante situaciones como la vivida sean lo más recomendable.

. Es el recurso más directo y eficaz, sobre todo si la tienes cargada al 100 %. Algunos modelos permiten varias cargas completas y además incluso las venden solares, de modo que puede que ante situaciones como la vivida sean lo más recomendable. Guarda energía en el móvil : si sabes que puede haber cortes de luz o estás en una zona propensa, evita usar el móvil para entretenimiento. Cada minuto de pantalla gasta batería que puedes necesitar más tarde.

: si sabes que puede haber cortes de luz o estás en una zona propensa, evita usar el móvil para entretenimiento. Cada minuto de pantalla gasta batería que puedes necesitar más tarde. Activa el modo ahorro desde el primer momento del apagón. No esperes a estar al 5 % para reducir el consumo. Además, cierra aplicaciones que corran en segundo plano.

No esperes a estar al 5 % para reducir el consumo. Además, cierra aplicaciones que corran en segundo plano. Aprovecha la luz del día para hacer lo que necesitas . Si el apagón es prolongado, ahorrarás batería si haces las gestiones más urgentes mientras todavía haya luz natural.

. Si el apagón es prolongado, ahorrarás batería si haces las gestiones más urgentes mientras todavía haya luz natural. Apaga el móvil si no lo vas a usar durante un rato largo. A veces, simplemente tenerlo encendido consume energía innecesariamente.

El apagón del 28 de abril dejó a miles de personas en España sin electricidad durante horas. Aunque la mayoría de los hogares recuperaron la luz pasadas unas 8 o 10 horas, la sensación de vulnerabilidad permaneció. Y es que, en pleno siglo XXI, pocos percances nos afectan tanto como quedarnos sin energía, de modo que no es de extrañar que trucos como este se acaben viralizando y más de uno lo tendrá en mente en el caso de que se produzca otro apagón.