El dolor de espalda es uno de los problemas más comunes que afectan a la salud y al bienestar de muchas personas. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% de la población mundial sufre o sufrirá algún episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. Las causas pueden ser diversas, desde malas posturas, estrés, sobrepeso, sedentarismo, hasta enfermedades degenerativas o traumáticas. Por suerte existen varios remedios y uno de ellos parece que es el más efectivo de todos: conoce ahora el truco infalible de las abuelas para dormir como un bebé. Jamás lo hubieras imaginado

El truco infalible de las abuelas para dormir

Para aliviar el dolor de espalda, existen diferentes tratamientos médicos, fisioterapéuticos y farmacológicos, pero también hay algunos remedios caseros que pueden ayudar a mejorar la situación. Uno de ellos es el que ha revelado la presentadora de ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, Mar Amate, en su programa de radio en Cadena 100.

Se trata de un truco muy sencillo que consiste en poner tres castañas debajo del colchón. Según le contó su madre a Mar Amate, este método es bueno para no tener dolores de espalda. La presentadora confesó que siguió el consejo y colocó las castañas en su cama, donde las encontró al darle la vuelta al colchón.

Pero, ¿por qué las castañas pueden tener este efecto beneficioso para la espalda? Según algunos expertos, las castañas contienen una sustancia llamada escina, que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Esta sustancia se utiliza en algunos medicamentos para tratar problemas circulatorios y edemas. Al poner las castañas debajo del colchón, se supone que se liberaría la escina y se absorbería por el cuerpo durante el sueño, reduciendo así el dolor y la inflamación.

Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta teoría, por lo que se trata de un remedio popular que puede funcionar o no según cada caso. De hecho, la propia presentadora explica que no sabe si le ha ido bien porque no es que suela sufrir dolor de espalda, aunque también admite que es posible que no lo haya sufrido este tiempo gracias a las castañas. Lo que sí es cierto es que las castañas son un alimento muy nutritivo y saludable, que aportan energía, fibra, vitaminas y minerales.

El laurel también resulta efectivo

Otro consejo casero que compartió Mar Amate en su programa fue el de meter una hoja de laurel en el calcetín cuando se va a dormir si se ha tenido un día muy duro. Según explicó, este truco hace que el cuerpo descanse mejor. El laurel es una planta aromática que se usa mucho en la cocina, pero también tiene propiedades medicinales. Entre ellas, se destaca su capacidad para relajar los músculos, calmar los nervios, mejorar la digestión y combatir las infecciones.

Así pues, tanto las castañas como el laurel pueden ser aliados naturales para cuidar la salud de la espalda y del organismo en general. No obstante, hay que tener en cuenta que estos remedios no sustituyen a los tratamientos médicos ni a las medidas preventivas, como mantener una buena higiene postural, hacer ejercicio moderado y evitar el sobrepeso. Si el dolor de espalda persiste o se agrava, lo mejor es consultar con un profesional sanitario.