El truco del papel higiénico en tu salón: mantén la respiración antes de saber por qué todo el mundo lo está haciendo

¿Te has fijado en las últimas fotos que han subido tus amigos a las redes sociales? ¿Has notado algo diferente en sus salones? Si prestas atención, verás que hay un elemento común que se repite en todas las casas: los rollos de papel higiénico. Sí, has leído bien. Los rollos de papel higiénico se han convertido en el nuevo accesorio de moda para decorar el salón. Pero, ¿qué tienen de especial? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo se usan? A continuación te lo contamos todo sobre este truco casero que está revolucionando el mundo de la decoración. No te lo pierdas y sigue leyendo.

El truco del papel higiénico en tu salón

Las cortinas son un elemento esencial en la decoración de cualquier salón. No solo aportan intimidad y protección del sol, sino que también dan un toque de estilo y personalidad al ambiente. Sin embargo, elegir y colocar las cortinas adecuadas no es una tarea fácil. Hay que tener en cuenta el tamaño, el color, el tejido, el diseño y la forma de colgarlas.

Una de las tendencias más populares en los últimos tiempos son las cortinas con arandelas grandes, que se cuelgan directamente de la barra sin necesidad de ganchos o anillas. Estas cortinas son muy prácticas y fáciles de instalar, pero también tienen un inconveniente: suelen quedar arrugadas y descolgadas, lo que resta elegancia y armonía al conjunto.

Los rollos de papel higiénico son perfectos para las cortinas del salón

Para solucionar este problema, muchas personas han recurrido a un truco casero muy sencillo y económico: usar los rollos de papel higiénico vacíos para dar forma y volumen a las cortinas. ¿Cómo funciona este método? Muy simple tal y como ha explicado el youtuber Alexis Tejada desde un vídeo en su cuenta de YouTube, hay que introducir un tubo de cartón entre cada arandela, de manera que la tela quede tensa y alisada. Así se consigue un efecto más moderno y profesional, sin necesidad de planchar o coser las cortinas.

Este truco tiene varias ventajas: por un lado, se aprovechan los rollos de papel higiénico que normalmente se tiran a la basura, contribuyendo así al reciclaje y al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, se ahorra dinero y tiempo, ya que no hace falta comprar accesorios específicos para las cortinas ni dedicar horas a su mantenimiento. Además, los tubos de cartón quedan ocultos detrás de la tela, por lo que nadie notará que están ahí.

Este truco se ha hecho viral gracias a las redes sociales, donde muchos usuarios han compartido el mencionado vídeo que ahora te dejamos para que puedas comprobar de qué modo se aplica el truco y lo bien que te van a quedar las cortinas gracias a los rollos de papel higénico.