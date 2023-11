El truco para convertir el papel de cocina en bayetas. Es una locura

¿Te has quedado sin bayetas en casa y no sabes qué hacer? ¿Te gustaría tener unas toallitas húmedas desinfectantes que puedas usar para limpiar cualquier superficie? Pues no te preocupes, porque hoy te vamos a enseñar un truco increíble para convertir el papel de cocina en bayetas. Es una locura, pero funciona de maravilla.

El truco para convertir el papel de cocina en bayetas

Lo único que necesitas es un rollo de papel de cocina, un cuchillo afilado, un recipiente con tapa, agua, alcohol, jabón de platos y aceite esencial del aroma que prefieras. Con estos ingredientes podrás hacer unas bayetas caseras que te servirán para limpiar la cocina, el baño, los muebles, los cristales y todo lo que se te ocurra.

El proceso es muy sencillo y te lo explicamos paso a paso:

Lo primero que tienes que hacer es coger un rollo de papel de cocina y lo cortas con un cuchillo afilado por la mitad. Así tendrás dos rollos más pequeños que cabrán mejor en el recipiente.

Así tendrás dos rollos más pequeños que cabrán mejor en el recipiente. Luego sacas el cartón que hay en el centro de cada rollo y los desechas. Te quedarán dos cilindros de papel sin nada dentro.

que hay en el centro de cada rollo y los desechas. Te quedarán dos cilindros de papel sin nada dentro. A continuación, coges uno de los cilindros de papel y lo introduces en el recipiente . El otro lo puedes guardar para otra ocasión o hacer otro recipiente igual.

. El otro lo puedes guardar para otra ocasión o hacer otro recipiente igual. En un bol aparte echas 400 ml de agua, 150 ml de alcohol, 1 cucharada de jabón de platos y unas cuantas gotas del aceite esencial que quieras . Puedes usar el aroma que más te guste, como lavanda, limón, eucalipto, menta, etc. Remueves bien para que todos los ingredientes se integren.

. Puedes usar el aroma que más te guste, como lavanda, limón, eucalipto, menta, etc. bien para que todos los ingredientes se integren. Ahora humedeces con esa mezcla todo el rollo de papel de cocina dentro del recipiente. Tienes que verter el líquido poco a poco y por todas partes, para que el papel lo absorba bien y quede empapado pero no encharcado.

Por último, tapas el envase y lo agitas un poco para que el rollo se moje al completo.

¡Y ya está, ya tienes tus bayetas caseras listas para usar!.

Para usarlas solo tienes que sacar una hoja del rollo y pasarla por la superficie que quieras limpiar. Verás cómo queda todo reluciente y desinfectado. Además, al tener aceite esencial, dejarás un olor muy agradable en tu hogar.

Cuando termines de usar la bayeta, puedes tirarla a la basura o reciclarla si es posible. Y si se te acaban las bayetas, solo tienes que repetir el proceso con otro rollo de papel de cocina.

Como ves, este truco es muy fácil y económico, y te permite aprovechar el papel de cocina para hacer unas bayetas muy útiles. Es una locura, pero funciona. ¿Te animas a probarlo?.