El truco casero para descongelar la luna del coche en menos de un minuto y sin rascar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que está semana será «extremadamente fría» en buena parte de España. Se esperan temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en puntos de las cordilleras. Ante esta previsión, es de especial interés conocer el mejor truco casero para descongelar la luna del coche en menos de un minuto y sin rascar.

¿Cómo descongelar la luna del coche?

En Internet podemos encontrar multitud de trucos con este fin, pero no todos son igual de efectivos. Además, hay algunos que no solo no funcionan, sino que además pueden rayar la luna del coche. Por lo tanto, es importante tener cuidado con los productos que utilizamos y las cosas que hacemos.

Pero con este truco no hay de qué preocuparse porque realmente es útil para descongelar la luna del coche en menos de un minuto sin dañarla lo más mínimo, tal y como podemos observar en este vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Lo que necesitamos es muy simple: alcohol de limpieza, agua y una botella con vaporizador.

Añadimos en la botella con vaporizador añadimos una parte de agua por dos de alcohol. Mezclamos, pulverizamos sobre la luna del coche, ¡y en menos de un minuto la tenemos completamente descongelada! Esto nos viene genial por las mañanas, cuando no tenemos tiempo que perder para ir a trabajar o llegar los niños al colegio.

Lo que nunca hay que hacer

Aunque echar agua caliente por la luna del coche para descongelarla puede parecer una buena idea, no lo es. Más bien todo lo contrario. Si hacemos esto, lo más probable es que el cristal se agriete o se raje por el cambio brusco de temperatura.

Tampoco debemos echar sal porque, aunque evita la congelación, no descongela y, además, puede corroer la chapa del coche. Como resulta lógico, activar los limpiaparabrisas estando la luna congelada tampoco es una buena opción. La razón es muy sencilla: si la luna está congelada, las escobillas también lo estarán, y si activamos el limpiaparabrisas, estropearemos el motor de las escobillas, e incluso las escobillas en sí.

Verter alcohol en el depósito del limpiaparabrisas es otra de las cosas que tampoco tenemos que hacer bajo ningún concepto. Esto podría ser peligroso no solo para el funcionamiento del coche, sino también para nuestra seguridad.

Por último, cabe señalar que, si hay previsión de heladas, es importante que la luna quede cubierta para evitar, en la medida de lo posible, que se congele. Hay funda especiales protectoras que podemos encontrar en Internet o en cualquier gran superficie.