El trucazo para que tus plantas no se mueran mientras estás de vacaciones

Cada año sucede lo mismo, y cuando llegan las vacaciones, nosotros nos vamos pero las plantas se quedan ahí y necesitamos que no se sequen ni se mueran, teniendo el riego oportuno casi a diario. Te enseñamos el trucazo para que tus plantas no se mueran cuando estás de vacaciones.

Siempre hay otras maneras, como que venga un vecino, familiar o amigo a regar las plantas o que tengan un riego programado continuo, algo que no es tan fácil, especialmente si están en una terraza o patio pequeño y no en un jardín.

Qué hacer para que tus plantan no se mueran

Hemos visto el truco de la usuaria de TikTok @selfcareplants y que parece que está teniendo fuertes visitas especialmente durante este año.

Para ello, necesitamos llenar una olla o bien otro recipiente con agua y ponerlo en una superficie algo más alta. Luego situamos las macetas de las plantas siempre alrededor de esta olla con agua. Cogemos una cuerda y unimos todo ello.

La cuerda debe estar lo más profunda posible en la maceta o bien en el recipiente. Sólo así es posible que entonces este truco funcione y las plantas puedan tener un riego constante durante tiempo.

Otras maneras de regar las plantas

Regar antes y cuidado especial

Si no te vas muchos días, entonces debes regar las plantas en el último momento y además tener un especial cuidado con ellas, como es quitar aquellas partes dañadas, es decir, las ramas, hojas que no sirven para que absorban menos agua cuando no estés. Pero eso sólo cuando los días en los que nos vamos son pocos y nos aseguramos que ya están regadas.

Riego por goteo

Es uno de los métodos más tradicionales y usados si queremos que las plantas tengan agua en este tiempo donde nos ausentaremos.

No hacen falta métodos muy sofisticados, a no ser que tengamos un jardín con muchas plantas, pues entonces sí es necesario un tipo de riego distinto. Para esto cogeremos una botella de plástico con agua y con un alfiler le haremos un agujero en el tapón.

Colocaremos las botellas o botellas boca abajo sobre cada planta con la finalidad de que el agua pueda caer gota a gota. De esta forma nos aseguramos de que las plantas tienen una cantidad de agua suficiente el tiempo que uno está fuera. Si no lo tienes claro, prueba este sistema unos días antes de irte para ver que todo funciona correctamente.