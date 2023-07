Toma nota de las cosas que debes quitar de tu dormitorio para dormir mejor

Algunas veces, descansar mejor es algo que está en nuestras manos. Por esto hay distracciones en la propia habitación que hacen que nos desvelemos. Mira lo que debes quitar de tu dormitorio para dormir mejor, así obtendrás el relax que necesitas.

Ello tiene que ver con el Feng shui y otras filosofías basadas en la manera en cómo orientamos nuestros muebles, enseres y otros de este espacio.

Lo que debes quitar de tu dormitorio para dormir mejor

Dispositivos al lado de la cama

Es inevitable porque si hacemos una encuesta, la gran parte de nosotros afirmaría que duerme junto al móvil en la mesita de la cama porque de paso se está cargando durante la noche. Aunque no hay datos científicos al respecto sobre si esto interfiere o no en nuestra salud, los expertos sí avanzan que consultar el móvil en la cama porque está al lado, no es nada bueno para nuestra mente y nos desvela.

Caos en la habitación

Otra cosa es tener ropa tirada, los elementos desordenados y sucios. En este caso, nos crea un esquema mental que tampoco permite que nuestro descanso sea bueno. Necesitamos organización y orden para que desde el aspecto visual nos podamos concentrar y dormir siempre bien.

Cuidado con la luz

Cuando tenemos una luz artificial algo estridente , esto puede entorpecer nuestro sueño. Y es complicado relajarse. De igual forma, algunas personas tampoco pueden dormir con la luz natural que entra por las ventanas.

Para esto, se puede usar luz más tenue en general, y también hacer uso de persianas, cortinas más opacas, y dejar de lado los fluorescentes en tal espacio que sirve esencialmente para el descanso.

Elimina ruido

Está claro que si tenemos un ruido constante que nos molesta, no nos dejará dormir. Para esto hay que dotar a las ventanas de doble cristal, acabar con cualquier ruido simple que tengamos como alarmas, relojes o móviles, y ponerse tapones en el caso de que molesten demasiado.

Buscar una temperatura correcta

En verano las cosas suelen complicarse más en especial durante las olas de calor. Si tenemos aire acondicionado en la habitación, habrá que regularlo a la baja, usar ventiladores y fuentes frías.

Lo ideal es tener una temperatura constante durante el año, ni mucho frío ni mucha calor, pudiendo abrir ventanas a primeras horas del día y de la noche si es necesario para ventilar el espacio.

Plantas de interior

Aunque lo normal es que ofrezcan vida a tales espacios, puede pasar que algunas de ellas den olores fuertes y hasta presentar alergia y nos podrían molestar si somos sensibles a ellas.