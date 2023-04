Todo el mundo está metiendo una moneda en el congelador: el rito que deberás hacer al irte de vacaciones

Si te vas de vacaciones para descansar y desconectar de la rutina durante unos días, es importante que antes de cerrar la puerta de casa lo dejes todo listo. Revisa los grifos, comprueba que no hay alimentos en mal estado en la nevera, deja las plantas en un barreño para que no pasen sed… ¡Y mete una moneda en el congelador! Seguro que esto último no se te había ocurrido nunca, pero en cuanto descubras para qué sirve, se convertirá en un ritual que harás siempre.

El truco de meter una moneda en el congelador

Se trata de un truco tan sencillo como efectivo para saber si el congelador, en caso de no haberlo desenchufado, ha sufrido algún problema durante tu ausencia. Esto es algo muy importante, ya que un alimento que se ha descongelado no se puede volver a congelar. Lo que debes hacer es colocar una taza con agua en el congelador.

Una vez se transforma en hielo, coloca una moneda encima y vuelve a meter la taza en el congelador. A tu regreso de las vacaciones, si el congelador se ha apagado, la moneda estará abajo. Mientras, si no ha habido ninguna incidencia, permanecerá en la parte superior, de la misma manera que la colocaste. ¡Así de simple!

@cecisaia Guarda este tip 🪙 para la próxima vez que viajes 🧳 ¿Por qué los viajeros frecuentes dejan una moneda en el freezer? 🧊 🪙 Es un truco low cost pero muy bueno: Llenas primero un recipiente, dejas que el agua se congele, y luego le pones una moneda encima. Si se cortó la luz en tu casa mientras no estabas, según qué tan hundida esté la moneda vas a saber si la comida llegó a descongelarse o si fue algo breve y aún es segura de consumir.

El vídeo, compartido por Ceci Sala en TikTok, no ha tardado en hacerse viral.“Así, si se corta la luz en tu casa mientras no estás, según qué tan hundida esté la moneda cuando vuelvas, vas a saber si la comida llegó a descongelarse o si fue algo muy breve y aún es segura de consumir”, señala.

Sin embargo, aunque el truco parece efectivo, hay quienes han comentado que todo depende del tiempo que pase sin luz el congelador. Si, por ejemplo, son solo un par de horas, el cubito de hielo sobre el que está la moneda e va a descongelar, pero lo más seguro es que la comida todavía sea comestible.

¿Hay que desenchufar los electrodomésticos?

A raíz de este truco viral, ha vuelto a surgir la pregunta de si hay que desenchufar los electrodomésticos al irse de vacaciones. La Organización de Consumidores y Uuarios (OCU) señala que puede suponer un ahorro de hasta 20 euros al mes.

Si vas a estar fuera más de dos semanas, es recomendable desenchufarlos del todo. En el caso de que las vacaciones vayan a durar menos de dos semanas, ajusta la temperatura de la nevera y déjala de manera que enfríe menos.