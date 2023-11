La batería de tu móvil es uno de los componentes más importantes y delicados de tu dispositivo. Sin embargo, muchas veces no le damos el cuidado que se merece y cometemos errores que pueden dañarla o reducir su vida útil y que son comunes así que no es tan descabellado pensar que tú estás cometiendo uno de ellos o incluso varios. Toma nota entonces, porque te estás cargando la batería de tu móvil y tienes que parar de hacer esto de inmediato.

Te estás cargando la batería de tu móvil

A continuación vamos a contar diez cosas que debes evitar hacer si quieres que tu batería dure más y funcione mejor.

Dejar el móvil cargando en cualquier lugar

No todos los enchufes son iguales ni ofrecen la misma calidad de corriente eléctrica. Si cargas tu móvil en lugares con fluctuaciones de voltaje, como los aeropuertos, los hoteles o los coches, puedes provocar que la batería se sobrecaliente o se degrade más rápido. Lo mejor es que uses siempre el cargador original de tu móvil y que lo conectes a una toma de corriente estable y segura.

Cargar el móvil al 100%

Aunque pueda parecer lo más lógico, cargar el móvil al 100% no es lo más recomendable para la salud de la batería. Las baterías de iones de litio, que son las más comunes en los móviles actuales, funcionan mejor cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de su capacidad. Si las cargas por encima o por debajo de esos límites, puedes acelerar su envejecimiento y reducir su autonomía. Por eso, lo ideal es que cargues tu móvil varias veces al día en pequeñas dosis, en lugar de hacer una carga completa de una sola vez.

Dejar que el móvil se descargue por completo

Al igual que cargar el móvil al 100%, dejar que el móvil se descargue por completo también es perjudicial para la batería. Cuando el nivel de carga baja del 20%, la batería empieza a sufrir un estrés que puede afectar a su rendimiento y a su durabilidad. Además, si el móvil se apaga por falta de batería, puede perder algunos datos o configuraciones que no se hayan guardado correctamente. Por eso, es conveniente que no dejes que tu móvil se quede sin batería y que lo cargues antes de que llegue al 20%.

Usar el móvil mientras se carga

Usar el móvil mientras se carga puede ser tentador, sobre todo si quieres seguir viendo una serie, jugando a un juego o hablando con tus amigos. Sin embargo, esta práctica puede tener consecuencias negativas para la batería y para el móvil en general. Al usar el móvil mientras se carga, aumentas el consumo de energía y la temperatura del dispositivo, lo que puede provocar que la batería se degrade más rápido o que se produzcan fallos en el sistema. Además, si usas el móvil mientras se carga con un cable, puedes dañar el puerto de carga o el propio cable por los movimientos o los tirones. Por eso, lo mejor es que dejes el móvil tranquilo mientras se carga y que lo uses cuando haya terminado el proceso.

Utilizar fundas gruesas

Las fundas son accesorios muy útiles para proteger el móvil de golpes, arañazos o caídas, pero también pueden tener un efecto negativo sobre la batería. Algunas fundas, sobre todo las más gruesas o las que tienen elementos metálicos, pueden generar un exceso de calor que afecta al funcionamiento de la batería. El calor es uno de los principales enemigos de las baterías de iones de litio, ya que puede provocar que se hinchen, que pierdan capacidad o que se incendien. Por eso, es aconsejable que uses fundas finas y transpirables, y que las quites cuando cargues el móvil.

Dejar el móvil al sol

Otra forma de exponer el móvil al calor es dejarlo al sol, ya sea en la playa, en la terraza o en el coche. El sol puede elevar la temperatura del móvil hasta niveles peligrosos, lo que puede dañar la batería y otros componentes internos del dispositivo. Además, el sol puede afectar a la pantalla, al altavoz o a la cámara del móvil, reduciendo su calidad o su funcionamiento. Por eso, es importante que evites dejar el móvil al sol y que lo guardes en un lugar fresco y sombreado.

Cargar el móvil con un cable de mala calidad

No todos los cables de carga son iguales ni ofrecen la misma seguridad y eficiencia. Si usas un cable de mala calidad, que no sea compatible con tu móvil o que esté dañado, puedes poner en riesgo la batería y el propio dispositivo. Un cable de mala calidad puede provocar cortocircuitos, sobrecargas, sobrecalentamientos o incendios, lo que puede dañar la batería o incluso causar una explosión. Por eso, es recomendable que uses siempre el cable original de tu móvil o uno certificado por el fabricante, y que lo revises periódicamente para comprobar que no esté roto o desgastado.

Usar la carga inalámbrica en exceso

La carga inalámbrica es una tecnología muy cómoda y práctica, que te permite cargar tu móvil sin necesidad de cables ni enchufes. Sin embargo, también tiene algunas desventajas que pueden afectar a la batería. La carga inalámbrica suele ser más lenta y menos eficiente que la carga por cable, lo que implica un mayor consumo de energía y una mayor generación de calor. Además, la carga inalámbrica puede interferir con otros elementos del móvil, como la tarjeta SIM, la tarjeta SD o el NFC. Por eso, es conveniente que uses la carga inalámbrica con moderación y que la combines con la carga por cable.

Dejar el móvil cargando toda la noche

Muchas personas aprovechan la noche para cargar el móvil y así tenerlo listo para el día siguiente. Sin embargo, esta costumbre puede ser perjudicial para la batería y para el móvil en general. Al dejar el móvil cargando toda la noche, lo sometes a un estrés innecesario, ya que la batería sigue recibiendo corriente eléctrica aunque ya esté llena. Esto puede provocar que la batería se sobrecaliente, que pierda capacidad o que se degrade más rápido. Además, si el móvil está conectado a la red eléctrica, puede sufrir daños por posibles subidas de tensión o cortes de luz. Por eso, es mejor que cargues el móvil durante el día y que lo desconectes cuando haya alcanzado el nivel óptimo de carga.

Llevar el móvil pegado al cuerpo

Otro error que puedes cometer con la batería de tu móvil es llevarlo pegado al cuerpo, ya sea en el bolsillo, en el bolso o en la mochila. Al hacer esto, puedes provocar que el móvil se caliente más de lo normal, lo que puede afectar a la batería y a otros componentes internos del dispositivo. Además, llevar el móvil pegado al cuerpo puede tener efectos negativos sobre tu salud, ya que el móvil emite radiación electromagnética que puede alterar el funcionamiento de algunos órganos o tejidos. Por eso, es aconsejable que mantengas una cierta distancia entre el móvil y tu cuerpo, y que uses accesorios como auriculares, manos libres o fundas anti-radiación.