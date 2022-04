Solución palabra Wordle español, científico y tildes hoy, viernes 8 de abril de 2022 ¡Hoy toca el reto 92 de Wordle!

Ya está aquí el reto nº92 de Wordle en español para que encuentres la palabra de hoy, viernes 8 de abril de 2022. Te damos las pistas que necesitas para dar con la palabra de Wordle en Español, científico y con tildes. ¡Vamos a jugar!

Deslizando hacia abajo también encontrarás la solución al reto de hoy en los diferentes modos de Wordle. Así no habrá palabra que se te resista y podrás conseguir la victoria.

Antes de ponernos a jugar, la solución de Wordle en español de ayer fue MUSGO. ¿Acertaste el reto?

Pistas para el reto de Wordle en español

Resuelve el reto nº92 con las pistas que te damos para acertar el reto de hoy de Wordle en español. Estas pistas te catapultarán a la victoria y tendrás la palabra de hoy en minutos:

La palabra de hoy no contiene la vocal ‘U’, pero si la ‘A’. Está compuesta por 3 consonantes y 2 vocales. La palabra empieza y termina por consonante. La palabra empieza por ‘V’.



Hoy no lo han puesto nada fácil, si con las pistas no has tenido suficiente, más abajo podrás encontrar la solución al reto de Wordle de hoy, viernes 8 de abril de 2022.

Consejos para la palabra de Wordle de hoy

¿Quieres mejorar tus puntuaciones en el juego más viral del momento? Sigue estos consejos y resuelve todas las palabras como un experto. ¡No te arrepentirás!

Empieza con una primera palabra con potencial , prioriza una palabra con muchas vocales para tener más oportunidades de acertar.

, prioriza una palabra con muchas vocales para tener más oportunidades de acertar. Recuerda que tienes 6 oportunidades para ganar, así que si necesitas hacer pruebas, puedes usar boli y papel y jugar cuando estés completamente seguro de que tienes una palabra con potencial.

así que si necesitas hacer pruebas, puedes usar boli y papel y jugar cuando estés completamente seguro de que tienes una palabra con potencial. No olvides las pistas que el juego te da el juego, las letras en verde estarán en el sitio correcto, pero juega con las amarillas y muévelas para encontrar el sitio correcto de las mismas.

Solución nº92 de Wordle en español

Te damos la solución de Wordle para que aciertes la palabra del reto nº92 de Wordle en español. La palabra de hoy de Wordle, viernes 8 de abril de 2022 es VARON.

Solución del Wordle científico

Si te gustan los retos, el Wordle científico está hecho para ti. Te damos 4 pistas para que puedas dar con la palabra de Wordle de hoy en modo científico.

La palabra de hoy contiene tres vocales y una de ellas es la ‘E’.

La palabra empieza y termina en ‘N’

Una de las consonantes de la palabra es la ‘R’.

Esta palabra tiene 7 letras y 4 son consonantes.

¿No te han ayudado las pistas? Nada que un poco de ayuda no pueda solucionar, por eso te dejamos la solución del Wordle científico de hoy: NEUTRON

Solución del Wordle tildes

Te damos las pistas que necesitas para que no se te resista la palabra de hoy de Wordle con tildes. Vamos con las pistas:

La vocal con tilde es la ‘O’.

es la En la palabra hay 3 vocales y 3 consonantes.

La palabra empieza en consonante y termina en vocal.

Una de las consonantes de la palabra de hoy es la ‘G’

La palabra de hoy en la modalidad de Wordle con tildes es LÓGICA.

Mañana estrenamos el fin de semana con nuevas pistas para el reto nº93, así seguro que aciertas la palabra para el sábado 9 de abril de 2022. Te daremos todas las pistas para que puedas acertar sin problema ¡Te esperamos para jugar!