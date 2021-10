Aunque muchas personas no lo sepan, o mejor dicho lo hayan olvidado porque es algo que se pregunta cuando uno intenta obtener el carnet de conducir, los vehículos que utilizamos a diario disponen de una serie de mecanismos para preservar nuestra integridad física en caso de accidente. Pero, ¿cuáles son los sistemas de seguridad activa en un coche y para qué sirven?

Los sistemas de seguridad de los automóviles, furgonetas o camiones, se dividen entre aquellos que actúan de forma activa, que son los que nos interesan, y los que actúan de forma pasiva, cuando el incidente es un hecho.

Por definición, entonces, los sistemas de seguridad activa representan el conjunto de los elementos de un vehículo que tienen por objetivo proporcionarnos una mayor eficacia en la conducción, la estabilidad necesaria para movernos sobre las superficies y, cómo no, evitar los accidentes.

Frenos

Los frenos son probablemente el ejemplo más claro de lo que estamos diciendo, porque gracias a su utilización podemos evitar un accidente, y esto es independiente de la tecnología que se emplee a fin de frenar el coche. En la actualidad, el ABS es considerado el mejor dentro de este campo.

Dirección

Pero, incluso antes de tener que frenar por algún motivo, la dirección es la que nos permitirá dirigirnos exactamente haciendo donde queremos hacerlo, esquivando objetos y eligiendo destino.

Suspensión

Muchas veces olvidada, la suspensión es fundamental para una experiencia de conducción a la altura de lo que esperamos, ya que es la encargada de controlar la inclinación del coche en las curvas.

Neumáticos

Si piensas que los neumáticos no son tan importantes, es porque probablemente hace mucho que no los renuevas y has olvidado la increíble sensación que proporcionan unos neumáticos nuevos. Aspectos como su trazado, que varía en función del suelo, son esenciales para la seguridad.

Iluminación

La iluminación es no sólo un apartado estético sino además central para proteger a los ocupantes de un automóvil, en la medida en que les permite ver y ser vistos en desplazamientos nocturnos, o cuando las condiciones de visibilidad son menores a las ideales.

Sistemas de control de estabilidad

Por último, los sistemas de control de estabilidad, ESP o antivuelcos, como también se los conoce, han sido diseñados para evitar que un vehículo pueda salirse de control, sirviéndose de varias innovaciones capaces de detectar anomalías en la conducción para prevenir un despiste.