Sin desmontarla: el truco de los profesionales para dejar la puerta del horno como el primer día

Limpiar el horno es una de las tareas que más pereza suelen dar en la cocina, especialmente cuando la puerta tiene doble cristal. Este componente, aunque parece una parte secundaria, puede acumular una gran cantidad de grasa, restos de comida y suciedad que, además de afectar la estética del electrodoméstico, influye en su funcionamiento a largo plazo. Los hornos modernos, por lo general, tienen este tipo de puertas con dos capas de vidrio para mejorar la eficiencia energética, pero esto también hace que la limpieza sea más complicada.

La acumulación de grasa en el cristal del horno no sólo reduce la visibilidad, sino que también genera malos olores y puede disminuir la efectividad del calor en el interior. Además, esta capa de grasa acumulada puede ser peligrosa, ya que en algunos casos, los restos de comida se pueden incendiar si no se limpian adecuadamente. Pero limpiar el doble cristal de la puerta del horno no es tarea sencilla, ya que se está sellado y tiene una estructura hermética. Por suerte, existe un truco muy sencillo que puede ayudar a limpiar entre los cristales del horno sin tener que desmontar nada.

El truco definitivo para limpiar el doble cristal de la puerta del horno

La clave para acceder a ese espacio tan complicado es fijarse bien en la puerta del horno. Muchos hornos incluyen una pequeña abertura en los laterales o en la parte superior de la puerta, que no siempre es fácil de detectar. Esta abertura está pensada para facilitar la limpieza del espacio entre los cristales, por lo que el primer paso es encontrarla. La mayoría de las veces, es una ranura pequeña que puede estar oculta por el diseño del electrodoméstico, pero es lo suficientemente grande como para insertar un paño o una bayeta.

Una vez localizada esta abertura, el siguiente paso es preparar la mezcla con bicarbonato de sodio. Se trata de un producto ampliamente utilizado en la limpieza del hogar, ya que tiene propiedades abrasivas suaves, lo que lo convierte en un excelente aliado para eliminar la grasa y los residuos de comida sin dañar los cristales ni otros componentes del horno. Para preparar la mezcla, solo necesitarás bicarbonato de sodio y agua. Mezcla aproximadamente tres cucharadas de bicarbonato con un poco de agua hasta que obtengas una pasta espesa pero manejable.

Con la mezcla lista, coge una bayeta o paño limpio y húmedo. Sólo debe estar un poco mojado, ya que el exceso de líquido podría filtrarse en los componentes internos del horno y causar problemas. Inserta el paño humedecido con la mezcla de bicarbonato a través de la abertura en la puerta del horno.

Usa el paño para frotar y limpiar suavemente entre los dos cristales. Si es necesario, puedes utilizar una espátula alargada o un palo de madera para empujar el paño y alcanzar las zonas más difíciles. Este método permite limpiar el cristal de forma eficaz sin tener que desmontar la puerta.

El bicarbonato de sodio es muy útil porque es un producto natural que, además de ser económico y accesible, es seguro para los electrodomésticos. No contiene productos químicos abrasivos que puedan dañar el vidrio o las superficies del horno. La combinación del bicarbonato con el agua ayuda a disolver la grasa y los residuos quemados, facilitando la tarea de limpieza y haciendo que el cristal quede como nuevo.

Para evitar que la grasa se acumule entre los cristales del horno, es recomendable hacer esto cada dos o tres meses. Este mantenimiento preventivo hará que el horno luzca más limpio y sea más funcional, sino que también facilitará futuras tareas de limpieza, ya que la acumulación de suciedad será mucho menor. Si cocinas frecuentemente en tu horno, considera aplicar una capa ligera de protector o limpiar los restos de grasa y comida después de cada uso.

Vinagre blanco

El vinagre blanco es otro de los productos naturales que puedes utilizar para limpiar el horno. Tiene propiedades desinfectantes y desengrasantes que son eficaces para eliminar la suciedad y los restos de comida.

Para limpiar el horno con vinagre, llena un recipiente resistente al calor con una mezcla de una parte de vinagre y una parte de agua. Coloca el recipiente dentro del horno y caliéntalo a una temperatura baja durante unos 15 minutos. El vinagre, al calentarse, liberará vapor que aflojará la grasa y la suciedad adherida a las paredes del horno.

Después de este paso, apaga el horno y deja que se enfríe durante unos minutos. Con una esponja o un paño, limpia las superficies y los restos de suciedad. Puedes combinar el vinagre con bicarbonato para obtener un efecto más potente y eliminar incluso las manchas más resistentes.

Aunque puede ser tentador usar productos abrasivos para limpiar el horno rápidamente, es importante evitar su uso, ya que pueden rayar las superficies y dañar el revestimiento del horno. En lugar de esto, opta por productos naturales como el bicarbonato y el vinagre, que son suaves y efectivos.