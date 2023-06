Los signos del zodiaco más falsos y expertos en manipular: descubre si estás en la lista

Los signos del zodiaco más falsos son auténticos expertos en manipular que debemos tener siempre vigilados. Será mejor que descubramos cuáles son antes de que sea tarde o nos puede costar más de un disgusto. Tenerlos como amigos, pero, sobre todo, como pareja puede suponernos más de un disgusto. Toma nota de cuáles son y quizás sin esperarlo formes parte de esta inquietante lista. El horóscopo puede ayudarte a saber un poco más de los demás y también conocer detalles sobre ti mismo que quizás hasta la fecha han sido desconocidos.

Los signos del zodiaco más falsos

Cuidado con Géminis, es un encantador de serpientes en todos los sentidos. Podría venderles neveras o los esquimales o hacerte lo que él quiera sin que te des cuenta. Es un manipulador de manual del que mejor estar lejos o ver llegar cuando empieza a intentar manipularnos. Es un experto de las palabras que no duda en decir y expresar aquello que quieres oír o ver para que todo salga según sus planes.

Otro signo de aire sigue los pasos de Géminis de cerca, el segundo signo más manipulador es Libra. No tan descarado, pero con la misma intensidad. En este caso, siempre intenta salirse con la suya. Es imposible negarle nada, sin darte cuanta acabarás haciendo lo que te pida. Para Libra todo es fachada, se guía siempre por la imagen de las personas y puede llegar a ser muy falso. Será mejor no tenerlo como amigo o pareja si no somos capaces de ver su verdadera cara sin filtros.

La astucia de Escorpio se impone. Este signo quiere que todo sea tal y como él desea, por lo que estará preparado para salirse con la suya. No importa lo que pase a su alrededor, sino que simplemente debe estar preparado para cumplir con aquello que él cree que es lo correcto. Las parejas de este signo conocen bien ese lado oscuro y manipulador, que se relaciona con la capacidad de control que posee. Él desea que todo pase por sus manos y eso puede acabar siendo una auténtica obsesión.

Si formas parte de los ‘afortunados’ que han nacido bajo la influencia de este signo quizás te sorprendas. Si has podido comprobar la manipulación de estos signos, por fin, habrás encontrado una justificación a lo que has vivido. El horóscopo siempre acaba teniendo razón.