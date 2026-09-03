El significado del proverbio árabe sobre la familia: «Yo contra mi hermano; yo y mi hermano contra mi primo; yo mi hermano y mi primo contra el extraño»

Como medio para transmitir sabiduría y conocimientos, los proverbios han tenido siempre una gran presencia en la cultura árabe, ya que permiten que estas enseñanzas se comprendan y lleguen de manera sencilla a todos los sectores de la sociedad. Sin este legado de conocimientos, la cultura y los pueblos árabes difícilmente habrían alcanzado la relevancia que han tenido a lo largo del siglo XX y XXI.

Entre ellos se encuentra un conocido proverbio árabe que habla directamente de la familia y la lealtad: «Yo contra mi hermano; yo y mi hermano contra mi primo; yo mi hermano y mi primo contra el extraño». A primera vista, puede parecer una frase contradictoria. ¿Cómo es posible enfrentarse primero a un hermano, después unirse con él contra un primo y, finalmente, formar un grupo con ambos frente a una persona ajena? Precisamente ahí se encuentra la esencia de este proverbio.

«Yo contra mi hermano; yo y mi hermano contra mi primo; yo mi hermano y mi primo contra el extraño»

La enseñanza principal está relacionada con una idea muy antigua: cuanto más cercano es el vínculo entre dos personas, más crece la posibilidad de conflicto. Sin embargo, esa misma relación puede convertirse en una gran alianza cuando aparece un elemento externo que amenaza los intereses del grupo.

El proverbio presenta una especie de círculo de lealtades. En el primer nivel está el individuo y su hermano, quienes pueden competir, discutir o mantener diferencias porque precisamente comparten espacio, historia, familia y, en ocasiones, intereses. Sin embargo, cuando aparece un tercero, el hermano deja de ser únicamente un rival y se convierte en un aliado. De ahí la segunda parte: «yo y mi hermano contra mi primo».

El proverbio árabe también invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones que, al contrario de lo que podría parecer, no son completamente estáticas, sino que las personas ocupan diferentes posiciones dependiendo del contexto. Al mismo tiempo, resume la necesidad de no convertir las diferencias en enfrentamientos permanentes.

En definitiva, «Yo contra mi hermano; yo y mi hermano contra mi primo; yo mi hermano y mi primo contra el extraño» presenta una visión profundamente humana de la familia y de las relaciones sociales. La enseñanza no consiste simplemente en elegir siempre a los nuestros frente a los demás, sino que invita a observar cómo se construyen las lealtades, cómo se define pertenencia y cómo cambian las relaciones dependiendo del contexto.

Quizá por eso este proverbio árabe continúa resultando tan fácil de comprender. Habla de algo que forma parte de la experiencia humana desde la antigüedad: las personas pueden mantener diferencias, pero cuando aparece un desafío común, descubren que comparten muchas más cosas de las que imaginaban.

Proverbios árabes