El Gobierno pide ayuda a Marruecos para iniciar las primeras 40 devoluciones de inmigrantes ilegales en Ceuta la próxima semana

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado contactos con Marruecos para lograr su colaboración en las primeras devoluciones de inmigrantes ilegales desde Ceuta, más de un mes después de que la ciudad autónoma sufriera la mayor entrada ilegal de su historia. Según ha podido saber OKDIARIO, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negocia con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para que el país vecino colabore en el proceso de devolución en cuanto se resuelvan los primeros expedientes de expulsión.

Está previsto que esta misma semana queden resueltos 40 expedientes, lo que permitiría iniciar la próxima semana las primeras devoluciones efectivas de inmigrantes ilegales a Marruecos. Se trata de una cifra simbólica si se compara con las decenas de miles de personas que entraron de forma irregular en la ciudad a finales de julio y con las miles que, según distintas estimaciones, permanecen todavía en las calles y playas ceutíes.

La necesidad de contar con la colaboración marroquí para materializar las devoluciones evidencia la dependencia del Gobierno español respecto a Rabat para gestionar una crisis que las propias autoridades de Ceuta atribuyen, en buena medida, a la pasividad del país vecino a la hora de contener la salida masiva de personas hacia la frontera española.