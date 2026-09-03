La reflexión de Harry Potter sobre la resiliencia: «Trabajar duro es importante, pero hay algo que importa más: creer en ti mismo»

Cuando J. K. Rowling terminó de escribir la novela el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal en 1995 seguro que no se imaginaba el éxito que iban a tener. Las siete novela sobre este personaje que escribió la autora han vendido más de 600 millones de copias en todo el mundo y, más tarde, gracias a sus películas se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Aunque su objetivo era contar la historia de este pequeño mago, la novela cuenta con diversas reflexiones que conquistaron a sus lectores. Por ejemplo en este esta reflexión de Harry Potter sobre la resiliencia: «Trabajar duro es importante, pero hay algo que importa más: creer en ti mismo» . Esta frase se encuentra en la novela Harry Potter y la Orden del Fénix y se refiere a la importancia de la confianza en las propias capacidades, que es fundamental para lograr cualquier objetivo. Aunque el esfuerzo físico o mental sea increíble, si no creemos en nosotros mismos, será difícil que tenga efecto.

Aunque en las películas de Harry Potter se conservaron algunas de estas frases, otras son de la invención de sus guionistas como la siguiente «Los que nos aman nunca nos dejan realmente». La primera película que se estrenó fue Harry Potter y la piedra filosofal en 2001 y obtuvo una recaudación de más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo sumando su estreno original y los reestrenos posteriores. Todo un éxito de taquilla que la colocó entre las películas más vistas de ese momento y que dio a conocer al personaje de Harry Potter en todo el mundo.

La última de las ocho películas se estrenó en 2010, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2, acumuló más de 1.340 millones de dólares a nivel mundial. Las ocho películas están disponibles en el catálogo de la plataforma HBO Max.

La nueva serie de Harry Potter

El año pasado se anunció por primera vez el proyecto de una nueva serie sobre Harry Potter que constaría de ocho episodios que se estrenarían uno al año. Cada episodio se correspondería con uno de los libros de la serie escrita por J.K. Rolling y la última noticia que tenemos es que el primero se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO Max. La productora acaba de lanzar el segundo avance de la serie que os colgamos al final de este artículo.

Según ha avanzado la productora la serie cuenta con el guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner y Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO, en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

Además, esta nueva serie cuenta con la propia J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, como productores ejecutivos. La presencia de la escritora garantiza en parte que la serie será lo más fiel posible a sus libros.

En cuanto a la sinopsis de la primera temporada de esta serie la productora ha adelantado la siguiente: «Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos».

El reparto de esta nueva serie

La primera temporada de esta nueva serie sobre el joven mago estará protagonizada por los actores Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Además el reparto contará con actores como John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy y Leo Earley como Seamus Finnigan.

Completan el reparto del primer episodio de esta serie Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Estaremos muy atentos este otoño a todas las noticias que nos lleguen de la serie de Harry Potter, sobre todo a la confirmación de la fecha definitiva de estreno. Una serie con la que los que leyeron los libros de J.K. Rolling o vieron las películas disfrutarán, pero que también atraerá a nuevos jóvenes espectadores que tendrán la posibilidad de descubrir las aventuras de este joven mago.