La psicología sugiere que las personas que se sienten agotadas desupés de estar con familiares y amigos no son antisociales, en realidad tienen una batería social limitada

Hay personas que pueden pasar horas hablando, riendo y rodeadas de gente y, al llegar a casa, solo quieren silencio, sofá y estar solas. Durante mucho tiempo, esta reacción se ha relacionado con ser una persona antisocial o poco cariñosa, pero la psicología ofrece una explicación mucho más compleja. Disfrutar de una conversación y terminar agotado después de ella no son experiencias incompatibles. La llamada «batería social» describe precisamente esa sensación de necesitar recuperarse después de determinados encuentros.

Socializar también cansa

La investigación científica ha encontrado que determinadas formas de interacción social pueden estar relacionadas con un aumento posterior de la sensación de cansancio. Un estudio analizó mediante muestreo de experiencias cotidianas cómo se relacionaban el comportamiento social y la fatiga y encontró que una mayor conducta extravertida podía asociarse con sentirse más cansado entre dos y tres horas después.

Esto ayuda a entender por qué estar con personas que queremos no siempre significa terminar con más energía. Mantener una conversación implica escuchar, responder, interpretar gestos, controlar lo que decimos, adaptarnos al contexto y prestar atención a las reacciones de los demás. Cuando la interacción es larga o especialmente intensa, todas esas demandas pueden contribuir a que una persona necesite posteriormente un periodo de tranquilidad.

La personalidad también influye

La llamada «batería social» no es un diagnóstico psicológico ni una medida clínica. Es una expresión popular utilizada para describir las diferencias individuales en la cantidad de interacción que una persona tolera o disfruta antes de necesitar recuperarse. La personalidad puede influir en estas diferencias, aunque introversión y antisocialidad no son sinónimos.

La investigación sobre personalidad y fatiga muestra, además, que existen relaciones complejas entre los rasgos de personalidad y el cansancio. Un metaanálisis que reunió datos de más de 40.000 adultos encontró asociaciones entre diferentes rasgos y la probabilidad de experimentar fatiga, lo que demuestra que el fenómeno no puede reducirse simplemente a ser sociable o no serlo.

Escuchar al cuerpo también es importante

La clave está en observar qué ocurre después de socializar. Si una persona termina una reunión cansada pero satisfecha y recupera su energía después de descansar, no existe ninguna razón para interpretar automáticamente esa reacción como un problema. De hecho, investigaciones muestran que las personas difieren en cómo experimentan las interacciones sociales y que ser más o menos extrovertido no determina por sí solo el bienestar.

Así que necesitar unas horas de silencio después de pasar tiempo con quienes queremos no convierte a nadie en antisocial, desagradecido ni distante. A veces, simplemente significa que nuestra «batería social» necesita cargarse.