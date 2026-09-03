El PSOE la lía en Tavernes de Valldigna: la alcaldesa no aparece y sus ediles se quedan solos con su pancarta

La alcaldesa socialista del ayuntamiento de Tavernes de Valldigna, Lara Romero, no ha acudido este miércoles a la concentración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar el apoyo y solidaridad a Ceuta, a la que su propio ayuntamiento se adhirió hace seis días y cuyo equipo de gobierno convocó a través de las redes sociales. Lara Romero no ha asistido, como ya se preveía desde días antes, a pesar de que el Ayuntamiento se sumó a la concentración de las 20:00 horas. Algunos ediles socialistas sí han acudido, intentando portar una pancarta con un lema alternativo que ha molestado a los asistentes.

Lara Romero forma parte de la Ejecutiva de Diana Morant en el PSPV. Y obtuvo la alcaldía en junio de 2023 tras un pacto a tres bandas entre los cinco ediles socialistas, los dos de Compromís y el de Esquerra Unida. El PP, que ganó las elecciones locales con ocho concejales, quedó en la oposición.

En su lugar, Lara Romero ha enviado a sus ediles. Estos últimos portaban una pancarta «contra el racismo, el fascismo y la xenofobia», si bien el asunto por el que se habían convocado las concentraciones era el de la solidaridad y el apoyo a una ciudad española, Ceuta, y a los ceutíes, después de haber sido invadidos por una multitud de ciudadanos procedentes de Marruecos. Pero, además, el cartel socialista ha molestado profundamente a parte de los asistentes al considerar que se les estaba tachando supuestamente de racistas, lo que ha generado momentos de tensión.

La portavoz del PP, Eva Palomares, que sí ha asistido junto a sus concejales, ha rechazado tomar esa pancarta socialista. En su lugar, el PP ha portado otra bajo el lema «seguridad, identidad y unidad». Es decir, las tres principales exigencias de los ceutíes y de toda España para Ceuta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Una parte de los asistentes, también representantes políticos, han efectuado cánticos exigiendo a Pedro Sánchez que dimita. Algo que ha sido un clamor no solo en Tavernes de Valldigna, sino en toda España.

Según fuentes de los asistentes, la concentración celebrada este miércoles en Tavernes de Valldigna en apoyo y solidaridad con Ceuta ha sido una de las más numerosas de los últimos tiempos. Se trata de un municipio ubicado en la comarca de La Safor, donde habitan unos 18.000 habitantes. De ellos, en torno a 400 se dieron cita en la concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta.