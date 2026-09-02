PSOE y Compromís no apoyan en Elche el rechazo a la invasión de Ceuta y la «pasividad» del Gobierno

PSOE y Compromís han rechazado con sus votos una moción presentada por el alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, al pleno municipal extraordinario celebrado este miércoles, en la que esencialmente manifiesta «el más enérgico rechazo a la invasión» de Ceuta y la «pasividad del Gobierno ante esta crisis», insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que «ejerza con firmeza su responsabilidad» en la defensa de las fronteras del Estado español y manifiesta también la «solidaridad del pueblo de Elche» con los ceutíes.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP y Vox. Tanto Pablo Ruz como la primera teniente de alcalde, Aurora Rodill, en el caso de Vox, han utilizado con toda claridad y sin paños calientes el término que mejor define lo sucedido: «Invasión de Ceuta». En tanto que la izquierda, en la misma línea que el alcalde socialista de Gandía este martes, los ha esquivado.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha concluido su intervención y ha cerrado el pleno municipal antes de la votación con un «viva Ceuta y, por encima de todo, viva España», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Elche es la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana. Y, hasta 2023, fue un tradicional feudo socialista. En mayo de ese año, PP y Vox arrebataron el gobierno local a la izquierda, conformando el primer pacto municipal entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana tras los comicios.

Este miércoles, se ha celebrado un pleno extraordinario para apoyar una iniciativa institucional de apoyo a Ceuta. Un acto previo a la concentración de la tarde, también de solidaridad con los ceutíes.

La moción presentada por el alcalde al citado pleno habla de la crisis generada por la «invasión de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos en el transcurso de dos días, revelando la debilidad de nuestras fronteras y la falta de capacidad para protegerlas». Y recuerda que esas fronteras son dos de las exteriores de la Unión Europea (UE).

Relata el «grave deterioro de la seguridad ciudadana, con al menos 16 agresiones sexuales desde la fecha de la invasión» y la «falta de recursos para la atención de las personas que no han regresado a su país».

Y explica con toda claridad que la crisis generada por la invasión «no solo afecta a Ceuta, pues su solución resulta esencial para la garantía de la integridad territorial de España». De facto, la necesidad de defender la soberanía e integridad nacional.

Ya en el turno de palabra, Pablo Ruz ha manifestado a la oposición que la alternativa «es muy fácil: o el partido o Ceuta; o el fanatismo de Diana Morant y de Sánchez o Ceuta».

Ruz ha explicado también que a los ceutíes «no les ha fallado la nación. Les ha fallado el Estado. Y les ha fallado el Gobierno. Para Pablo Ruz, la respuesta de los ceutíes ha sido «un canto de esperanza». Porque, según ha expresado: «Sánchez pasará, pero España seguirá».

PSOE y Compromís se han opuesto a esa resolución y han presentado enmiendas y textos alternativos en la línea de los últimos días del gobierno. Y han terminado por votar en contra de la iniciativa, que finalmente ha salido adelante con los votos de PP y Vox.