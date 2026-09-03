Influencers marroquíes animan a los invasores: «Rabat tiene varias cartas de presión como la estabilidad, la pesca, Cataluña…»

Canales de opinión marroquíes de amplia difusión en YouTube han asegurado que el reino de Marruecos dispone de varias «cartas de presión» frente a España, entre ellas los acuerdos de pesca, la vigilancia fronteriza y acercamientos a sectores independentistas catalanes.

Por ejemplo, un influencer conocido en la red como «El Bis Basel» ha vinculado estas afirmaciones a la invasión de Ceuta y a la histórica disputa por la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas.

«Marruecos tiene varias cartas de presión: la carta de la pesca, la carta de la seguridad y la estabilidad, la carta de la protección de fronteras, la carta de Cataluña», ha declarado el comunicador en uno de los vídeos analizados por OKDIARIO.

Estos youtubers muestran su euforia con Pedro Sánchez, que, por ahora, exculpa de la invasión a Marruecos. En contraposición con lo que dice la Policía Nacional en su informe a la Audiencia Nacional, estas voces se alinean con Sánchez y refuerzan la teoría de que los autores intelectuales de la invasión fueron mafias y grupos localizados en Argelia, Rusia e Israel. «Así lo han confirmado los servicios de inteligencia españoles y su Gobierno», refuerza el citado youtuber.

Los canales que acumulan cientos de miles de visualizaciones insisten en que la responsabilidad de los últimos sucesos no recae en Marruecos, sino en «redes de tráfico de personas» y en campañas de incitación digital que, según ha afirmado sin aportar pruebas verificables, habrían tenido su origen en Argelia. El choque de los marroquíes con Argelia es total y tratan de enfangar e su país vecino al que acusan de tapar decenas de muertos en incendios forestales registrados este verano.

Por otra parte comentan un supuesto contacto entre la diplomacia marroquí y una diputada independentista catalana que habría solicitado gestionar una visita a Marruecos aprovechando la tensión con Madrid. Según el youtuber, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión Rabat «no dio ni un sí ni un no», lo que el canal interpreta como una forma de presión hacia el Gobierno español. Sin embargo fuentes de Junts dicen que esa visita no se ha planteado nunca.

El canal ha ido más allá al sugerir que España podría enfrentarse a un proceso de fragmentación territorial. «Estamos hablando del inicio de la partición de España», ha lanzado el narrador.

«El Reino de España está ahora amenazado con perder el 15% de la superficie de su territorio, cifra que podría aumentar», agrega en referencia a Cataluña. «Toca parar de fingir que tienes un imperio mientras no puedes ni proteger 18 kilómetros cuadrados», apostilla.

Uno de los episodios que el canal cita como precedente es el reconocimiento por parte de España, en marzo de 2022, del plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, un giro en la política exterior española que reconfiguró las relaciones entre Rabat y Madrid y que, según defensores de esta narrativa, habría reforzado la posición negociadora marroquí en otros frentes, incluido el de Ceuta y Melilla.

En la misma línea, acusa a España de un supuesto doble rasero en materia de derechos humanos. «Quien nos da lecciones no tiene derecho a dárnoslas, dados los escándalos que vive, especialmente respecto a las detenciones ocurridas tras las manifestaciones que reclamaban el derecho a la independencia en Cataluña», indica en referencia a la respuesta policial del referéndum ilegal de octubre de 2017.

Se trata, en todo caso, de ejemplos de cómo la invasión reaviva un rifirrafe diplomático que, entre Rabat y Madrid, parece condenado a repetirse cada pocos meses, con Ceuta como escenario y las redes sociales como nuevo campo de batalla.