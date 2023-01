Si ves esto en los utensilios de madera de tu cocina, tíralos de inmediato

¿Tienes utensilios de madera en la cocina? Si es así, esto te interesa. Mario Sánchez (@sefif00d) advierte a través de su cuenta de Tiktok de estos utensilios. Y es que, aunque parezca que están limpios, pueden contener millones de gérmenes y bacterias que ponen en serio riesgo tu salud. El problema es que la madera es un material poroso y, por lo tanto, absorbe la humedad y la suciedad en general.

Esto hace que su limpieza sea muchísimo más complicada que la de otros utensilios, de acero inoxidable por ejemplo. Al fregar es muy complicado que la suciedad desaparezca por completo, así que se convierten en el lugar perfecto para que las bacterias patógenas.

¿Significa esto que no puedes tener utensilios de madera en la cocina? No, simplemente que debes tener especial cuidado con su limpieza. Si, por ejemplo, tienes una tabla de esta material, no es suficiente con lavarla con agua y jabón después de cada uso. También debes desinfectarla una vez por semana, y más adelante te explicamos cómo hacerlo.

Por supuesto, la tabla, cuando ya esté muy estropeada y tenga multitud de grietas, asegúrate de cambiarla. Si ya tienes que comprar una nueva, mejor elige tablas de plástico (polipropileno) para cada tipo de alimento para evitar la contaminación. Como resulta lógico, nunca mezcles alimentos crudos y cocinados porque podrías sufrir una intoxicación alimentaria.

¿Cómo puedes saber si tienes que tirar los utensilios de madera que tienes en la cocina? Tal y como vemos al inicio del video, moja los utensilios, introdúcelos en una jarra de plástico, y llénala con agua hirviendo. Si el agua se torna de color marrón, ha llegado el momento de que te deshagas de ellos.

Cómo desinfectar los utensilios de madera de la cocina

Existen varios métodos naturales para desinfectar una tabla de madera, los cuales se pueden aplicar a cualquier utensilio de este material.

La sal es el desinfectante más antiguo que se conoce, así que es una buena opción para deshacerse de las bacterias de la tabla de cortar. Lo primero es verter una cantidad generosa de sal gruesa sobre la tabla. A continuación, lava con agua caliente y jabón, y deja que se seque antes de guardarla.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar. Para desinfectar en profundidad la tabla de madera, vierte vinagre blanco sobre ella y deja que repose durante 15 minutos. Después, aclara con abundante agua tibia y sécala.