Si te tomas un café a estas horas no vas a poder dormir por la noche. El motivo tiene sentido

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y muchas personas lo toman por la mañana para despertarse y empezar el día con energía. Sin embargo, la mayoría toma más de un café a lo largo del día, sin pensar que alguno de estos puede que sea el responsable de su insomnio nocturno. No pienses que es el café antes de dormir el que provoca que no puedas tener sueño. Vas a sorprenderte cuando descubras que en realidad, si te tomas un café a estas horas no vas a poder dormir por la noche y además, el motivo tiene sentido.

Si tomas café a esta hora no podrás dormir

El café contiene cafeína, una sustancia estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central y produce efectos como aumentar la atención, el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico e intelectual. Pero también tiene efectos secundarios, como aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la ansiedad, el nerviosismo y la dificultad para dormir.

La cafeína tiene una vida media de unas 5 horas, lo que significa que después de ese tiempo, todavía queda en el organismo la mitad de la cantidad ingerida. Por ejemplo, si te tomas un café doble por la mañana, que contiene unos 200 miligramos de cafeína, al cabo de 5 horas todavía tendrás unos 100 miligramos en tu cuerpo. Y al cabo de 10 horas, unos 50 miligramos. Esto significa que si te tomas un café doble a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde todavía tendrás una cantidad de cafeína equivalente a media taza de café.

¿Y qué pasa si te tomas otro café a media mañana o después de comer? Pues que estarás acumulando más cafeína en tu organismo, y eso puede interferir con tu sueño por la noche. Según un estudio de J Clin Sleep Med, tomar cafeína hasta 6 horas antes de acostarse puede reducir el tiempo total de sueño en más de una hora. Además, la cafeína puede alterar las fases del sueño, especialmente la fase profunda o reparadora, lo que afecta a la calidad del sueño y a sus beneficios para la salud.

En dicho estudio, los participantes tomaban uno o dos cafés al día, así que aunque no era una cantidad elevada, sí tenían cierta tolerancia a la cafeína. Lo que observaron es que a las 11 de la noche, cuando se acostaron, el cerebro seguía activo y el sueño fue menos eficaz que el de los que no habían ingerido esos 200 mg de cafeína a las siete de la mañana.

Por lo tanto, si quieres dormir mejor por la noche, te conviene limitar el consumo de café y otras bebidas con cafeína (como el té, los refrescos o las bebidas energéticas) a lo largo del día incluso por la mañana. También puedes optar por tomar café descafeinado o infusiones sin cafeína, como la manzanilla, la tila o la melisa. Así podrás disfrutar del sabor del café sin afectar a tu sueño.

Recuerda que dormir bien es fundamental para tu salud física y mental, ya que el sueño favorece la regeneración celular, el sistema inmunológico, el equilibrio hormonal, el aprendizaje y la memoria, entre otras funciones vitales. Por eso, no dejes que el café que te tomas por la mañana sea el que no te deja dormir por la noche.