Revelan las claves definitivas para saber si un huevo está fresco o no

El huevo se ha convertido en un ingrediente esencial en nuestra alimentación, uno de esos básicos que nunca falla, en especial si está fresco. Los últimos tiempos hemos aprendido a valorar y a querer aún más a esos huevos que tenemos en casa y que pueden darnos más de una alegría inesperada. Son tiempos de apostar claramente por un tipo de alimentos que nos servirán para conseguir todo lo que necesitamos y más. Son días de aprovechar al máximo lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

Saber si un huevo está o no fresco es importante para poder disfrutar al máximo de todo lo que nos ofrece este alimento que puede ser esencial. En especial si tenemos en cuenta que nos sacará de más de un apuro, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de ciclo que será importantísimo. Podremos aprovechar el tiempo para conseguir un giro radical que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Es hora de dejar salir una serie de novedades destacadas que hasta la fecha pensábamos que quizás no teníamos en mente. Con estos trucos podrás disfrutar de un o varios huevos a tu aire.

Las claves definitivas que estabas esperando

Puedes saber en todo momento si un huevo es fresco o no. El huevo es un alimento que nos ha permitido comer bien, por poco dinero. Un huevo simple, frito con un poco de aceite o en forma de tortilla es un gran aliado de una comida deliciosa que se acompaña con pan o arroz.

Lo más básico de los básicos, ese ingrediente que es imposible que falte de ninguna cocina. Él es el mejor aliado de una base espectacular para cualquier plato. Sin él es casi imposible, disfrutar de esos alimentos que queremos mezclar en nuestra cocina.

No sólo de salados, sino también de dulces. Quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta lo que nos está esperando, en estos días en los que quizás con una simple comida podemos conseguir todo lo que necesitamos y más. Con una combinación de sabores que puede ser claves y que con estos trucos aprenderemos a mejorar.

Ante lo que está a punto de llegar, nada mejor que hacerlo con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán siendo esenciales. Tocará estar muy pendientes de este truco que nos servirá para disfrutar del mejor huevo posible.

Sabrás si un huevo está fresco

Un huevo es un alimento que nos puede cundir mucho y que realmente puede estar en nuestra cocina durante días y días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán una diferencia importante.

Desde el blog de los expertos de Granjalasvillanas podemos descubrir todos los trucos que existen para saber si un huevo está fresco. Podemos poner en práctica este tipo de trucos en casa y nos ayudarán para descubrir lo que tenemos por delante en esta técnica infalible.

Prueba del agua: Llena un recipiente con agua fría y sumerge suavemente el huevo en él. Si el huevo se hunde y se queda en posición horizontal, es fresco. Si se inclina hacia arriba o flota en la superficie, es probable que no esté fresco y deba desecharse.

Sacudir el huevo: Sostén el huevo cerca de tu oído y sacúdelo suavemente. Un huevo fresco no debe emitir ningún sonido. Si escuchas un ruido o sientes que el contenido se mueve, es mejor no consumirlo.

Observa la cáscara: Inspecciona visualmente la cáscara del huevo. Una cáscara fresca debe ser lisa y sin grietas. Si notas manchas o grietas, es probable que el huevo no esté fresco.

Comprueba la consistencia de la clara: Un huevo que es realmente fresco contará con dos zonas distintas en la clara. Una más consistente y otra más líquida, que se diferencian perfectamente a simple vista.

Comprueba la consistencia de la yema: Si el huevo está fresco, podrás pellizcar la yema con los dos dedos y sin que se rompa. Se tiene que poder jugar con ella sin que se deshaga.

Estos trucos, junto con una correcta conservación de los huevos, en un recipiente que evite cualquier incidente, además de ser conscientes de que este ingrediente necesita una temperatura adecuada. No es lo mismo un supermercado que llegar a casa y ponerlos en la nevera, algo que quizás pueda sorprendernos, pero nos ayuda a que duren un poco más.

Los expertos nos dan una serie de trucos que podemos aplicar, pero que seguro que nos cambiarán para siempre nuestra manera de hacer posible lo imposible. Comer mejor es algo que seguro que podemos conseguir con esta forma de comer conservar este elemento básico de toda cocina.