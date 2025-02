Revelado: el lugar donde los hombres son más infieles (y no es donde imaginas)

El lugar en el que los hombres son más infieles no es quizás el que imaginas, sino todo lo contrario. Un sitio en el que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, puede acabar siendo un cambio que seguramente hasta ahora no teníamos por delante. Es momento de creer un poco más en el amor y en todo lo que puede pasar en unas jornadas en las que los sentimientos acabarán siendo una realidad en todos los sentidos.

Los expertos en infidelidades saben muy bien qué es lo que tenemos por delante, este tipo de relaciones que llegan en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que realizar algunos detalles que quizás hasta ahora puede acabar siendo fundamental. En estos días, habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera una realidad. Las infidelidades son una realidad, todas las podemos sufrir y quizás cometer, el amor y el deseo van de la mano en una actuación humana, que quizás tiene un lugar de origen. Toma nota del sitio en el que los hombres son más infieles y no es donde imaginas.

Un estudio revela el lugar donde se cometen más infidelidades

Las infidelidades están en el orden del día, las hemos visto, sufrido o escuchado, nadie se escapa de algo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que tocará estar pendientes de todo lo que acaba sucediendo a nuestro alrededor.

Los hombres tienen tendencia a sufrir las infidelidades que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no imaginaríamos.

Los expertos han revelado en un estudio, un lugar en el que acaban sucediendo las infidelidades y que quizás hasta ahora no habíamos pensado que podría acabar siendo una realidad en estos días que nos están esperando. Tocará ver qué es lo que nos está esperando o a lo que nos enfrentamos.

A punto de vivir el día de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Mucho cuidado en este lugar, lo que no está esperando es un cambio que puede acabar siendo fundamental en todos los sentidos.

El lugar donde se cometen más infidelidades

La experta Silvia Congost desde su blog nos revela el tipo de infidelidades que pueden producirse. Teniendo muy claro la forma en la que se realizan estos actos a los que nos enfrentamos.

Las premeditadas y compulsivas: la persona infiel no siente remordimiento alguno y siempre necesita tener a otra persona, aparte de su pareja. No hay un amor sano en una relación de pareja en el que uno de sus miembros practica este tipo de infidelidad que además, siempre mantiene en oculto. Relaciones paralelas: la persona infiel vive con normalidad tener dos (o más) relaciones a la vez. Tampoco hay un amor sano y los actos dejan muy claro que el infiel la persona infiel no quiere a su pareja. La infidelidad ‘indeseada’: la persona infiel se siente culpable porque tiene muy claro que no quiere perder a su pareja ni hacerle daño porque lo/la ama, pero es incapaz de cortar el vínculo con la tercera persona. Las personas que quedan atrapadas en este tipo de infidelidades sí tienen sentimientos sanos hacia su pareja.

El lugar en el que más se producen puede ser en el trabajo, ese sitio en el que se pasa tantas horas al día que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Allí hay muchos mitos que pueden afectarnos y que en cierta manera podemos empezar a pensar y atender una serie de principios básicos.

Géminis detectives en su blog nos revela algunas señales que debemos tener en cuenta y que puede afectarnos de lleno: «Hay ciertos indicios acerca de la posibilidad de que se esté dando una infidelidad en este entorno. Normalmente, quienes acuden a los detectives privados para que hagan sus averiguaciones y recaben pruebas a fin de poder salir de sospechar, se han fijado en una o varias de ellas antes. Nos referimos a las clásicas excusas para pasar más tiempo en el trabajo de lo que haría falta. También a la utilización del móvil al borde de la obsesión, sin separarse nunca de este dispositivo. Mentiras que se descubren de un modo u otro, cambios de actitud y en el aspecto físico, gastos financieros que no pueden justificarse, y hasta pérdida del deseo sexual en casa, son algunas de las señales. Es decir que, incluso cuando se den todas juntas, eso no necesariamente significa que la persona está siendo infiel; es precisamente en ese momento cuando hay que ponerse en contacto con un profesional para que siga todos sus movimientos y pruebe si realmente se da esa circunstancia o es fruto de nuestra imaginación».