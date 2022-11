El político conservador de origen indio, Rishi Sunak, tiene varios secretos. Pero él se muestra tal como es y lo comparte con los ciudadanos. Por esto sabemos el refresco al que no puede resistirse el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak.

Lo explicó en un video de marzo del pasado año cuando él ostentaba el cargo de ministro de finanzas, y fue entrevistado por dos jóvenes alumnos.

El refresco al que no puede resistirse el nuevo primer ministro británico

En este video, el primer ministro británico explicaba que era adicto a la Coca Cola. Tal era así que tenía una especie de obsesión por este refresco conocido en el mundo entero.

Comentaba entonces que le gusta el refresco tradicional , es decir ni sin azúcar ni el zero y hasta decía que no le gusta la Pepsi. Es tanta su pasión que hasta colecciona cosas de esta marca. De entre todas las colas del mundo, Sunak quiere la Coca Cola mexicana que también está extendida por Estados Unidos.

Esto es porque en México este refresco se elabora de forma algo distinto. Tiene un edulcorante diferente al de otros países, pues en lugar de presentar jarabe de maíz de alta fructosa, se hace con caña de azúcar. Más allá de esto poco más sabemos sobre la fórmula secreta de la Coca Cola que nadie sabe y que es uno de los mejores secretos del mundo jamás contado.

Este edulcorante es diferente porque en los años 80, en Estados Unidos se aumentaron los subsidios hacia los productores de maíz, y el precio del jarabe se redujo.

Sunak también confiesa que le gusta esta bebida pero reconoce que no es la mejor del mundo para cuidar la salud y por esto solo bebe una a la semana. Todos sabemos que las bebidas azucaradas están cada vez peor valoradas, por esto esta marca lanzó varias versiones distintas como la Zero donde no hay azúcar además de la Light.

Aún así los expertos no aconsejan abusar del consumo de tales bebidas, especialmente de niños porque son muchos las que las consumen sin demasiado control. Es entonces cuando pueden aflorar diversas enfermedades como la obesidad, en especial si se lleva una vida sedentaria.

Ahora ya tienes claro qué debes dar a beber si alguna vez te cruzas con el primer ministro británico, aunque esperemos que pueda valorar, por ejemplo, un buen vino español.