La reflexión de Napoleón Bonaparte que vas a usar cada día de tu vida: «El necio lleva siempre una ventaja sobre el juicioso: siempre está contento de sí mismo»

Napoleón Bonaparte pasó a la historia como uno de los estrategas militares más brillantes de todos los tiempos y como el arquitecto de un imperio que transformó el mapa político de Europa. Pero más allá de sus campañas y sus reformas, el emperador francés dejó también un legado intelectual que sigue siendo citado siglos después de su muerte. Una de sus reflexiones más certeras apunta en una dirección inesperada para alguien de su perfil: «El necio lleva siempre una ventaja sobre el juicioso: siempre está contento de sí mismo».

Una frase breve, irónica y profundamente incómoda que, cuanto más se piensa, más difícil resulta rebatir.

La paradoja de la ignorancia satisfecha

Lo que Napoleón describe con esta frase es una de las paradojas más antiguas del pensamiento humano. El necio, precisamente porque no es consciente de sus limitaciones, no las sufre. No se cuestiona, no duda, no pierde el sueño evaluando si sus decisiones fueron las correctas. Vive en una tranquilidad que no es sabiduría, sino ausencia de conciencia crítica. Y esa ausencia, paradójicamente, le proporciona una paz que al hombre reflexivo le cuesta muchísimo alcanzar.

El juicioso, en cambio, carga con el peso de saber lo que no sabe. Cuanto más aprende, más claramente percibe la vastedad de lo que ignora. Cuanto más analiza sus propias acciones, más errores encuentra en ellas. Cuanto más se exige, más difícilmente se da por satisfecho. Es la condena implícita del pensamiento crítico: quien más sabe es, con frecuencia, quien menos se permite la comodidad de la autocomplacencia.

Una idea que Sócrates ya conocía

Napoleón no fue el primero en advertir esta tensión. Siglos antes, Sócrates había formulado una idea estructuralmente similar cuando afirmó que la única sabiduría verdadera consiste en saber que no se sabe nada. El filósofo ateniense señalaba que los hombres más peligrosos no eran los ignorantes que sabían que lo eran, sino los ignorantes que estaban convencidos de su propia sabiduría.

El poeta romano Bertrand Russell, ya en el siglo XX, lo formuló de manera todavía más directa al observar que los fanáticos y los necios van siempre cargados de certezas, mientras que los más reflexivos viven instalados en la duda. Una duda que puede ser fuente de rigor intelectual, pero que tiene también un coste emocional evidente.

Lo que la psicología llama el efecto Dunning-Kruger

La ciencia contemporánea ha estudiado este fenómeno bajo un nombre concreto. En 1999, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger publicaron una investigación que demostraba que las personas con menor competencia en un área determinada tienden a sobreestimar significativamente sus propias capacidades, precisamente porque carecen de los conocimientos necesarios para evaluar sus propias limitaciones.

El resultado es el que Napoleón describió de forma intuitiva: quien menos sabe suele ser quien más seguro está de sí mismo. La confianza, en este caso, no proviene del dominio sino de la ignorancia de lo que falta por dominar.

El lado opuesto del mismo fenómeno es igualmente revelador: los expertos en una materia tienden a subestimar su propio nivel de competencia porque son plenamente conscientes de la complejidad de lo que conocen y de todo lo que aún les queda por aprender.

La ventaja que no es tal

Lo que hace especialmente lúcida la observación de Napoleón es que no la formula como una crítica directa al necio, sino como el reconocimiento de una ventaja real, aunque envenenada. Estar siempre contento de uno mismo es, en efecto, una forma de bienestar. Pero es un bienestar construido sobre la ausencia de autoconocimiento, no sobre su presencia.

La pregunta que deja flotando en el aire es hasta qué punto merece la pena esa satisfacción. Renunciar a la conciencia crítica para ganar en tranquilidad puede parecer un trato tentador en los momentos de mayor exigencia o de mayor duda. Pero implica también renunciar a crecer, a corregir, a mejorar y, en definitiva, a entenderse mejor a uno mismo.

Napoleón lo sabía bien. Un hombre que relanzó sus campañas después de cada derrota y que pasó sus últimos años en el exilio analizando sus propios errores difícilmente podría haber elegido la comodidad del necio. Aunque, como sugiere su propia frase, quizás en algún momento lo envidiara.