Realmente sabroso: qué es el plátano azul y por qué tiene este color

El plátano azul, también conocido como «Blue Java», es una variedad exótica de plátano que se destaca por su peculiar aspecto y sabor. A diferencia de los plátanos tradicionales, su piel tiene un tono azul plateado cuando está inmaduro, lo que lo convierte en una verdadera curiosidad en el mundo de las frutas. Al madurar, el color se desvanece ligeramente, pero sigue conservando un aspecto único que lo diferencia del resto. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta fruta no es solo su color, sino su sabor: la pulpa del plátano azul tiene una textura cremosa y un sabor inconfundible que recuerda al helado de vainilla.

Originario del sudeste asiático, este plátano se cultiva en regiones tropicales y subtropicales, extendiéndose a lugares como Hawái, donde su popularidad ha crecido considerablemente en los últimos años, especialmente entre quienes buscan alternativas alimenticias naturales y sabrosas. A pesar de que su aspecto y sabor ya lo hacen destacar, el plátano azul no es solo una curiosidad visual o gustativa, sino que también es una excelente fuente de nutrientes. Como la mayoría de los plátanos, este contiene una rica cantidad de fibra, vitaminas y minerales que aportan múltiples beneficios a la salud. Sus altos niveles de potasio ayudan a regular la presión arterial, mientras que la vitamina C fortalece el sistema inmunológico. También es una fuente de antioxidantes, lo que lo convierte en una fruta ideal para aquellos que buscan una alimentación equilibrada sin sacrificar el sabor. La demanda por este plátano ha aumentado en mercados gourmet, aunque no sea fácil de encontrar.

¿Qué es el plátano azul?

El plátano azul se cultiva principalmente en Filipinas, Hawái y partes del sudeste asiático. En los últimos años, su fama ha crecido en otros países tropicales y subtropicales, donde las condiciones climáticas son propicias para su cultivo. Hawái, en particular, se ha convertido en uno de los mayores productores de esta fruta en el hemisferio occidental. En estos lugares, el plátano azul se utiliza tanto en la gastronomía local como en el consumo diario.

Aunque no es tan conocido en otras partes del mundo, el plátano azul ha empezado a ganar popularidad en regiones de América Central, Australia y América del Norte, especialmente entre personas interesadas en la alimentación saludable y los alimentos exóticos.

Este auge de interés se debe en parte a las redes sociales y a su inusual aspecto visual, incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tiene investigaciones al respecto, lo que lo convierte en un producto atractivo tanto para el mercado gourmet como para el consumo cotidiano.

¿Cómo cocinar el plátano azul?

El plátano azul es increíblemente versátil en la cocina, debido a su textura cremosa y su sabor dulce. Se puede consumir crudo cuando está completamente maduro, ofreciendo una experiencia similar a comer un helado de vainilla, por lo que a veces se utiliza como sustituto saludable de postres ricos en azúcares procesados.

Además, el plátano azul se puede utilizar en una amplia variedad de preparaciones culinarias. Aquí algunas ideas de cómo cocinarlo:

Batidos y smoothies: gracias a su textura suave y cremosa, el plátano azul es un excelente ingrediente para batidos. Combina bien con leche de almendras, miel y otras frutas tropicales como mango o papaya.

Postres: su sabor dulce lo convierte en un ingrediente perfecto para tartas, pasteles y helados caseros. Una receta popular es triturarlo y mezclarlo con yogur o leche de coco, para luego congelarlo y disfrutarlo como un postre refrescante.

Plátanos fritos: similar a cómo se cocinan los plátanos maduros tradicionales, el plátano azul también puede freírse o asarse. Se puede cortar en rodajas finas y freír en aceite caliente hasta que estén dorados, para luego espolvorearlos con canela y azúcar.

Cocina salada: Aunque es más común utilizarlo en postres o platos dulces, el plátano azul también puede ser un buen complemento para platos salados. Por ejemplo, puede usarse como acompañamiento en guisos de carne o en ensaladas tropicales.

Propiedades del plátano azul

El plátano azul no solo destaca por su sabor y versatilidad, sino también por sus propiedades nutricionales. Según la Fundación Británica de Nutrición, las frutas como estas son ricas en nutrientes esenciales que aportan importantes beneficios para la salud.

Fibra dietética: este tipo de plátano es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y promueve la salud intestinal.

Con su distintivo color y su sabor dulce similar al helado de vainilla, es mucho más que una simple curiosidad culinaria. Es una fruta llena de beneficios nutricionales y una excelente opción tanto para postres como para platos salados. Su popularidad sigue en aumento, especialmente en regiones tropicales y entre aquellos que buscan alternativas saludables y exóticas para su dieta diaria.

Si tienes la oportunidad de probar este plátano exótico, no dudes en incorporarlo a tus recetas diarias. No solo disfrutarás de su sabor único, sino de sus propiedades nutritivas que contribuyen a mejorar la salud en general.