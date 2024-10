La ciencia lo confirma: esto es lo que te puede pasar si te comes un aguacate con hebras marrones

Esto es lo que te puede pasar si te comes un aguacate con hebras marrones, según la ciencia tienen una explicación. El aguacate se ha convertido en un fruto que debemos consumir de forma casi obligatoria. Hemos dejado atrás otros alimentos autóctonos para dar paso a éstos, superalimentas que llegan de lejos o de cerca, la producción mundial pese a necesitar bastante agua ha ido en aumento los últimos tiempos.

Se nos hace difícil pensar en un desayuno sin un aguacate que seguramente comimos ya de mayores y recordamos esa ‘primera vez’. Esa textura pastosa, pero, sobre todo, un color verde que inicialmente puede confundir. Siendo un alimento que tiene infinidad de posibilidades, siendo un buen aliado de los alimentos salados, pero también de los dulces más exquisitos. Una opción de lo más recomendable nos estará esperando de la mano de este tipo de fruto que suele tener un proceso de maduración aun desconocido. Podemos verlo llegar a nuestro plato más o menos cremoso, pero, a veces, hay unas hebras marrones que no terminamos de comprender hasta ahora que la ciencia ha dado con esta explicación.

Lo confirma la ciencia

La ciencia ha querido dejar muy claro que comer aguacate es una forma de cuidar nuestra salud. Pero antes de tenerlo siempre en la nevera, debemos empezar a conocerlo un poco más. No solo sus propiedades, sino también la manera en la que podemos disfrutar de este tipo de alimento que lo tiene todo y más para ofrecernos aquello que deseamos.

Es un superalimento que según Metabolic tiene unas características que debemos tener en cuenta. El Centro Nacional de Información Biotecnológica -NCBI-, cita un estudio originalmente publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition sobre los efectos del aguacate, estos son los datos nutricionales de aproximadamente media fruta, es decir, de unos 70 gramos. Todo dependerá de cuál sea su variedad, ya que el peso total del fruto varía en virtud de su variedad.

Calorías 114

Fibra dietética 6 g

Azúcar total 0,2 g

Potasio 345 mg

Sodio 5,5 mg

Magnesio 19,5 mg

Vitamina A 43 mg

Vitamina E 1,3 mg

Vitamina K 14 mg

Vitamina B6 0,2 mg

Ácidos grasos monoinsaturados 6,7 g

Una vez conozcamos mejor las propiedades de este fruto, tocará ponernos manos a la obra con la forma de cocinarlo, pero también los cambios que sufre a simple vista este fruto-

Esto es lo que te puede pasar si comes aguacate con hebras marrones

Las hebras marrones tienen una explicación que va más allá de la rumorología, es decir, puede acabar siendo un elemento que no forme parte de lo que sería la cascara de este alimento que también es marrón. La razón de ser de este alimento sufre el llamado oxidación ambiental, una vez abierto podemos encontrar estas hebras que son de lo más naturales.

