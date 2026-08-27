La RAE resuelve la duda y confirma: ¿Se dice ceutís o ceutíes?

Hay palabras que, al formar su plural, pueden generar dudas incluso entre quienes dominan el español. Es el caso del gentilicio de Ceuta, cuyo plural plantea una cuestión muy concreta: ¿es correcto decir «ceutís» o «ceutíes»? La Real Academia Española (RAE) ofrece la respuesta y explica cuál es la forma adecuada según las reglas de formación del plural en español.

Según apunta la RAE, ambas formas son correctas y aceptadas, pero se prefiere el uso de ceutíes en la lengua culta. La palabra «ceutíes» es la variante recomendada y mayoritaria en el registro formal, académico o periodístico. Por su parte, «ceutís» es una opción válida, pero es considerada una opción más propia del habla popular o del registro coloquial.

Aun así, el término es invariable para los dos géneros. Toda esta confusión nace de una regla que no siempre resulta intuitiva y que se puede aplicar a otros casos cuyas terminaciones acaban en i, como el plural de marroquí, israelí o rubí.

Otros términos para referirse a las personas de Ceuta

La RAE recoge también un término para referirse a las personas de Ceuta. «Caballa» es el término que recoge la Fundéu, un reconocimiento que data del siglo XIX. Ese gentilicio se ha usado de forma habitual durante mucho tiempo en la autonomía ceutí y se ha extendido entre la población. Los expertos señalan que esta palabra surge «en el siglo XIX para referirse a la flota pesquera de Ceuta y, más concretamente, a sus componentes».

La historia de este término cuenta con muchas anécdotas, como una de 1899 cuando se capturaron 60.000 piezas de este pez, ejemplificando la gran riqueza que de esta especie marina poseen las aguas de la zona. En la parte escrita, una de sus primeras apariciones fue en 1895 en el periódico «El África» en la siguiente frase: «Decía que los serenos de antaño utilizaban la voz Ave María Purísima, y caballa, por la Virgen de África».