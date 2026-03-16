Por qué tu almohada se pone amarilla aunque la funda esté limpia: lo que revela de tu salud y da miedo

Tu almohada se pone amarilla, aunque la funda esté limpia, algo que puede revelar un detalle de tu salud que no es nada bueno, sino todo lo contrario. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma que deberemos tener en mente y que puede hacernos ver el mundo con otros ojos. Es momento de apostar claramente por las señales que nos da el cuerpo y que realmente puede acabar siendo esencial.

Es momento de saber qué es lo que revela de tu salud y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento puede ser clave. Es hora de saber qué dice de ti esa almohada que cada noche pasa contigo horas y horas, algo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma especial. Es hora de conectar de nuevo con esta funda limpia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener si cuidamos un aspecto clave de la salud.

Lo que revela de tu salud da miedo

Es importante estar preparados para saber en todo momento cómo está nuestra salud. Partiendo de la base de que quizás no estamos siempre bien. La vida está llena de altibajos que pueden acabar siendo los que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial.

Esta almohada en la que pasamos más tiempo del que nos imaginaríamos, puede acabar de darnos alguna que otra sorpresa en estas jornadas en las que nos despertamos con algo extraño. Despertarse cansado, con la boca seca o con una almohada que va cambiando de color no es casualidad.

Cada elemento que tenemos en mente puede estar relacionado, en especial, cuando descubrimos que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará un importante giro radical que hasta el momento alguien no había tenido en mente.

Una novedad que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente y que puede convertirse en la antesala de algo más. Los expertos advierten del significado de esta mancha amarilla en la almohada que no para de crecer.

Este es el motivo por el que la funda de tu almohada se pone amarilla

La funda de tu almohada se pone amarilla y no es casualidad, puede estar del todo condicionada con algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos. Estos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en nuestro día a día.

Las manchas amarillas son fruto de un sudor que se mezcla con la posible falta de higiene o la acumulación de grasa corporal que hace que la temperatura del cuerpo aumento en estos días en los que quizás nos tapamos de más. Ese sudor nocturno no debería producirse con un cuerpo que sigue una temperatura adecuada y no sufre los efectos de estos cambios de tendencia que quizás nos indican que deberíamos consultar a un especialista. Los expertos de Revitex nos explican que: «Los principales motivos por los que pueden aparecen las manchas amarillas están casi siempre relacionadas con la humedad, ya sea a causa de nuestra sudoración durante la noche o por acostarnos con el cabello húmedo. Otras causas pueden ser la grasa natural del pelo o los productos de cuidado personal que utilicemos en el rostro, tales como cremas hidratantes o los restos del maquillaje. Todas esas sustancias adheridas a la funda de almohada con el tiempo se van oscureciendo, dejando con el paso de las horas y los días ese color amarillento».

Las formas de quitar estas manchas pueden ser más sencillas de lo que nos imaginaríamos, estos mismos expertos no dan algunos consejos claves:

Usar vinagre en el lavado. Añadiendo vinagre blanco en el compartimento del suavizante junto con tu detergente habitual. La temperatura recomendada para realizar el lavado es de 60º

Otro sistema es usar bicarbonato sódico directamente en el tambor. Este producto se puede adquirir en supermercados y droguerías a granel en formato grande para usar con propósitos de limpieza.

El percarbonato potásico es otro producto de limpieza con poder blanqueante que puedes usar para lavar las fundas de almohada amarillas. Añadiendo el producto al detergente en el cajetín o directamente en el tambor y eligiendo un programa largo y a temperatura de 60º.

Otro método recomendado es rociando la funda con agua oxigenada antes de introducirla en la lavadora con el programa habitual de lavado que utilices.

Rociar con un quitagrasas antes del lavado, también es otro de los sistemas más usados para blanquear las fundas de almohada.

Por lo general lo ideal es que laves las fundas de almohada regularmente para evitar que salgan dichas manchas amarillentas, usando un programa largo, temperatura entorno a los 60º y dejando secar al aire y si es posible al sol ya que aumenta el efecto blanqueante de todos los productos.