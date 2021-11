El whisky de Johnnie Walker es el más conocido y consumido de todo el mundo. Se trata de un whisky escocés que nació en la ciudad de Kilmarnock en el año 1820. A partir de 1857, Alexander Walker, hijo de John Walker, continuó con el negocio familiar.

Fue en 1860 cuando la empresa adoptó el característico diseño cuadrado de las botellas. Existen tres variedades del whisky de Johnnie Walker: Old Highland Whisky, Special Old Highland y Extra Special Old Highland. Un dato muy curioso es que la etiqueta es de diferente color según la variedad, pero siempre se coloca inclinada.

Etiqueta del del whisky de Johnnie Walker

Alexander Walker se dio cuenta que cuando la etiqueta se coloca con un giro de 24 grados hay mayor espacio para el texto. Además, el detalle de la etiqueta diagonal ha distinguido al whisky de Johnnie Walker de sus competidores desde el inicio.

A principios del siglo XX era un whisky mundialmente reconocido por su calidad y sabor, y ya había ganado varios premios. Desde 1906 existen tres variedades: del whisky Johnnie Walker: Old Highland Whisky, Special Old Highland y Extra Special Old Highland.

«El Caminante»

En el año 1908 el caricaturista Tom Browne creó de casualidad, en el menú de un restaurante, «El Caminante», el principal emblema de la historia de Johnnie Walker. Existen diferentes teorías sobre en quién está basado el personaje. Hay quienes aseguran que hace referencia al propio John Walker, pero no es posible asegurar tal cosa.

Ahora bien, la figura que vemos actualmente no es la que diseñó Tom Browne hace algo más de un siglo. En el año 2000 cambió de orientación, pasando de caminar de derecha a izquierda a hacerlo de izquierda a derecha.

En enero de 2018, «El Caminante» fue reemplazado en una edición limitada especial por «Jane Walker», su versión femenina, en apoyo a las organizaciones que luchan por las causas feministas.

El whisky más caro del mundo

Diageo, actual propietaria de Johnnie Wlaker, lanzó en 2012 una edición exclusiva y limitada del whisky escocés para conmemorar el sexagésimo aniversario del ascenso de Isabel II al trono de Inglaterra.

La edición exclusiva, bautizada con el nombre de ‘Diamond Jubilee Blended Scotch Whisky by John Walker & Son’, se ofreció únicamente por invitación a través de una venta privada. ¡Cada invitado pagó la suma de 100.000 libras esterlinas, unos 120.000 euros al cambio, por cada botella!