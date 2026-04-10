Qué significa que tu pareja te cocine pasta carbonara: el secreto que muy pocas mujeres conocen
Toma nota de lo que significa que tu pareja cocine pasta carbonara
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El hecho que tu pareja te cocine pasta carbonara puede tener un significado oculto que muy pocas mujeres conocen. La comida es uno de los elementos con los que disfrutamos, nos encanta un buen plato de pasta para una cena romántica de esas que no se olvidan. Junto con ese vino nacional que puede convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.
Lo más habitual es que las mujeres sean las que se esfuercen para cocinar grandes platos para sus parejas, aunque la realidad es que cada vez hay más hombres que se aventuran a pasar tiempo entre fogones, para conseguir impresionar a sus parejas. Puede ser un factor determinante, el hecho de que sepa cocinar bien y preparar una serie de platos que quizás nos encanten. Estas influencers no han dudado en poner en la lista negra un plato que gusta a todo el mundo y que quizás, hasta ahora nadie hubiera visto como una auténtica amenaza a toda relación, la pasta carbonara. Este plato de comida tiene un secreto que muy pocas conocen.
El secreto que pocas mujeres conocen
Hay pocas mujeres que tienen la suerte de descubrirnos una serie de platos que pueden acabar siendo los que harán que hasta una pareja se consolide. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.
Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar cuando ese hombre que estamos conociendo se pone entre fogones. El hecho de que se ofrezca para hacer una cena casera siempre es un plus, pero mucho cuidado con el plato que elige.
No es lo mismo que te haga una tortilla de patatas, de esas que queda jugosita por dentro, que un plato de pasta. Una buena paella los domingos con el devantal puesto, a que llegue con la voluntad de ponerse manos a la obra con una lista de ingredientes que a partir de ahora te pondrá los pelos de punta.
La pasta es uno de los ingredientes que siempre queda bien y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que cada detalle cuenta. Este plato de comida indica unas cualidades que mejor no descubrir de nuestra pareja.
Esto es lo que significa que tu pareja te cocine pasta carbonara
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La pasta carbonara es una de las que nos pedimos siempre y lo hacemos de tal manera que conseguiremos empezar a descubrir un universo de buenas sensaciones, de la mano de una receta de esas que son fáciles y siempre quedan bien. Pero no es lo mismo pedirla en un restaurante que dejar que nuestra pareja nos ha haga en casa.
Según estas influencers se trata de un plato que es hecho por un tipo de pareja que quizás no nos interesa. Sea de una forma o de otra, la receta es sencilla y siempre que nos apetezca, no debemos esperar a que nuestra pareja nos la cocine, sino que deberemos estar preparadas para hacerla en casa.
Ingredientes:
- 400 gr de langostinos
- 300 gr de espaguetis
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 150 gr de beicon
- 3 huevos
- 500 mL de caldo de pescado
- ½ vaso de vino de jerez
- Sal
- Pimienta negra molida
- 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Preparación de espaguetis a la carbonara con langostinos:
- Pelar los langostinos, reservar las cáscaras y picar la carne.
- Calentar una sartén con el aceite. Echar los caparazones y dorar durante cinco minutos. Añadir el vino y dejar que se evapore el alcohol un poco.
- Pasar este intenso fumet por un colador fino y reservar.
- Aparte, picar el ajo finamente y la cebolla en juliana. Rehogar en una sartén profunda con un poco de aceite. Agregar el beicon cortado en dados y los langostinos picados.
- Cuando cambie de color el ajo incorporar la salsa de vino. Cocinar durante 5 minutos. Salpimentar. Bajar el fuego y dejar que espese.
- Mientras, poner una olla con abundante agua a hervir. Agregar sal, un chorrito de aceite y el caldo de pescado.
- Cuando rompa el hervor, incorporar los espaguetis. Cocerlos hasta que estén al dente y escurrir.
- Incorporar los espaguetis inmediatamente a la sartén junto a los huevos batidos. Saltear ligeramente hasta que los huevos comiencen a cuajar.
- Servir bien caliente espolvoreando con un poco de perejil o queso rallado.
- Poner a punto de sal.
- Con una variante de marisco, un alimento que dicen que es afrodisíaco, esta receta nunca te fallará, es ideal para una cena romántica de esas que no se olvidan. Sólo necesitas preparar un buen vino para triunfar por todo lo alto.
Temas:
- OKD
- Psicología