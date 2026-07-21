Mihály Csíkszentmihályi, psicólogo húngaro-estadounidense: «La mejor manera de hacer feliz a una persona no es hacerle la vida fácil, sino ayudarla a encontrar un propósito»

¿Pensabas que la felicidad consistía en estar tumbado en la playa sin hacer nada y sin un solo problema en el horizonte? Pues bien, la psicología moderna te va a dejar loco: el confort absoluto nos aburre. Esta es la gran conclusión a la que llegó el reconocido psicólogo húngaro-estadounidense Mihály Csíkszentmihályi, considerado el gran padre de la psicología positiva y creador del famoso concepto del estado de flujo.

Csíkszentmihályi dejó una reflexión que rompe con la idea tradicional que tenemos sobre el bienestar: «La mejor manera de hacer feliz a una persona no es hacerle la vida fácil, sino ayudarla a encontrar un propósito». Se trata de un mensaje revolucionario que nos invita a cambiar por completo la forma en que buscamos la satisfacción personal.

Qué significa esta frase de Mihály Csíkszentmihályi

A través de esta frase, el psicólogo busca hacernos entender que la verdadera felicidad no reside en la comodidad absoluta, ya que, a través de esta, sólo vamos a estancarnos en la vida, sin lograr mejorar como persona, impidiéndonos autorrealizarnos, ya que vamos a sentirnos vacíos de ambición en nuestro día a día.

Es por ello que, aunque parezca una incongruencia, el psicólogo recomienda «encontrar una motivación con la que poder obligarnos a mejorar». Para él, «el valor de las personas está en su capacidad de motivación», ya que una persona activa siempre se centra en ser mejor cada día.

Obviamente, esto tiene una cara opuesta, y ya conocemos el dicho popular de «el que mucho abarca, poco aprieta». Toda persona debe encontrar una labor, actividad o afición sobre la que focalizar sus esfuerzos, porque cuando una persona está concentrada en algo, disfruta del proceso tras lograr su objetivo.

Una frase que cobra mucho sentido hoy en día

En plena era digital, donde la gratificación instantánea está al alcance de un clic o de no parar de deslizar videos y videos de forma infinita, la advertencia de Csíkszentmihályi es más urgente que nunca. Vivimos rodeados de facilidades tecnológicas diseñadas para ahorrarnos cualquier esfuerzo físico o mental, y sin embargo, la sensación de desorientación y cansancio emocional parece más alta que nunca.

Esta paradoja demuestra que la felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de significado. Intentar eliminar cualquier piedra del camino suele ser un error bienintencionado que acaba generando frustración y fragilidad.

En lugar de obsesionarnos con encontrar la ruta más rápida y cómoda hacia el confort, el verdadero bienestar consiste en descubrir qué actividades, metas o pasiones hacen que nuestra vida merezca la pena. Al final, la felicidad no se consigue esquivando la vida, sino comprometiéndonos a fondo con ella.