Séneca, filósofo romano, sobre la vida: «Los seres humanos se equivocan cuando viven en el futuro como si el tiempo estuviera garantizado»

En un tiempo donde la sociedad se mueve por el resultado, los objetivos y por el que seré, salta a la luz una frase que pronunció el filósofo romano, Lucio Anneo Séneca, hace más de 2000 años. En esta reflexión, el pensador sentencia que «los seres humanos se equivocan cuando viven en el futuro como si el tiempo estuviera garantizado».

En sus escritos, Séneca reflexionó sobre la fragilidad del tiempo y cómo lo utilizamos. El texto original está escrito en latín, y además viene acompañado de otra reflexión que versa que «no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él», ya que para el filósofo vivimos más pensando en lo que vendrá que en lo que está pasando.

Nadie te garantiza vivir mañana

Para filósofos como Séneca y Marco Aurelio, la buena vida no depende de cuánto tiempo vivamos, sino de cómo usemos el tiempo que tenemos. En otras palabras, la vida no es corta como tal, sino que parece corta por la forma en la que la desperdiciamos. Lo hacemos con trivialidades, ambiciones vacías y distracciones, en lugar de vivir conscientes de lo que nos rodea.

Séneca expresa, en repetidas ocasiones, una idea que, resumida en una cita, sería la siguiente: «El error fundamental de la humanidad es vivir en el futuro como si el tiempo estuviera garantizado». Esta cita invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la vida acabe en cualquier instante. Nadie nos garantiza que mañana podamos estar vivos, por lo que hay que valorar el momento y estar agradecidos con la vida.

El estoicismo afirma que el tiempo, aunque escaso, es el único bien verdaderamente preciado que poseemos. Afirma que no somos dueños de la duración de nuestra vida, pero sí de cómo aprovechamos el tiempo que estamos vivos.

Una reflexión que continúa viva hoy en día

El cantante español C. Tangana cantaba en su tema Un veneno que «esta ambición desenfrenada por las mujeres, el dinero y la fama me roba la vida lenta pero inexorablemente». Séneca estaría de acuerdo con esta afirmación, pues la ambición desmedida es la primera causa de esa pérdida del tiempo. Vivir únicamente para obtener poder y reconocimiento es, para el romano, una forma de esclavitud voluntaria.

Una persona excesivamente ambiciosa sólo tiene tiempo para su ambición y vive preocupada por lo que el resto opine de él. Su única manera de medir su satisfacción es con la aprobación y la valoración de los resultados obtenidos, sin disfrutar el proceso de consecución. Séneca concluye que estos hombres «no viven para sí mismos, sino para los demás».

«La mayor parte de la vida se nos escapa mientras esperamos, pues depende del mañana», afirma Séneca, y añadió que «mientras postergamos, la vida se nos escapa». Aconseja pensar en ese pasatiempo que siempre has querido probar y que planeas practicar cuando te jubiles. O en ese lugar que quieres visitar «cuando tengas tiempo».