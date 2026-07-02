¿Pensabas que nunca comerías insectos? Las investigaciones dicen que sí y que incluso podría gustarte

El hábito de comer insectos por parte de los seres humanos se llama entomofagia. El término proviene del griego éntomon (insecto) y phagein (comer). Aunque en algunas culturas occidentales todavía se ve con cierto recelo, es una práctica ancestral y una fuente de nutrición clave para más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, especialmente en regiones de Asia, África y América Latina.

Romper esa barrera mental de ingerir insectos preparados en las culturas que no están habituadas a ello parecía un desafío hasta que ha llegado la prueba de que no se trata de un reto, sino de un prejuicio instalado en algunas sociedades.

Reconócelo: sólo pensar en morder un grillo frito te provoca un escalofrío. Pero tu cuerpo podría reaccionar de forma muy distinta a lo que imaginas. Comer insectos podría gustarte más de lo que tu cara de asco sugiere.

Un alimento sostenible

El planeta necesita alimentar a cada vez más bocas con menos recursos, y ahí es donde entran los insectos: producir un kilo de proteína animal cuesta mucha menos agua, tierra y emisiones que una vaca o un cerdo.

La Unión Europea reconoció los insectos como alimento novedoso en 2018 y desde entonces ha aprobado especies como el gusano de la harina, la langosta migratoria o el grillo doméstico. Se venden congelados, deshidratados o incluso en polvo.

El problema nunca ha sido su valor nutricional, sino su fama. Décadas de repugnancia cultural en Occidente han frenado un mercado que en otras partes del mundo forma parte del menú de toda la vida.

Ahora, un estudio publicado por la American Psychological Association en la Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics ha ido más allá de las encuestas de toda la vida. Combinaron cuestionarios con electrodos para medir qué pasa realmente en tu cerebro y en tu corazón cuando pruebas un insecto.

La responsable de la investigación, Andreia C. B. Ferreira, doctoranda en la Universidad de Beira Interior, en Portugal, reunió a 38 adultos de entre 18 y 55 años que jamás habían probado comida a base de insectos.

Electrodos en la mesa

Los voluntarios completaron primero una encuesta sobre sus opiniones respecto a estos alimentos. Después probaron dos barritas mientras los investigadores registraban su actividad cerebral mediante electroencefalografía y su ritmo cardíaco con electrocardiografía.

Una era de cereales. La otra, de proteína de insecto. El equipo esperaba encontrar el patrón típico: rechazo, corazón acelerado por el estrés y preferencia clara por la opción más familiar.

Al fin y al cabo, la ciencia previa llevaba años avisando de que los consumidores tienden a apartar la mirada de estos alimentos nuevos, casi por instinto. La realidad, sin embargo, les dio la vuelta al guion por completo.

El truco que lo cambió todo

Para comprobar si el simple hecho de saber qué comían influía en la reacción, a una parte de los participantes se les dijo la verdad. A otros se les hizo creer que la barrita de insecto era, en realidad, de cereales.

Los registros mostraron que la atención y el compromiso aumentaban al comer la barrita de insecto, con un repunte del ritmo cardíaco que los investigadores interpretaron como señal de mayor activación y curiosidad, no de rechazo.

Ese patrón se repitió incluso entre quienes no sabían que estaban comiendo insectos, lo que sugiere que la reacción no dependía sólo de saberlo de antemano. Es decir, el cuerpo se activaba igual, supieras o no lo que tenías en la boca. La sorpresa parecía venir de dentro, no sólo de la etiqueta.

Ganaron los bichos

Cuando se les preguntó directamente cuál preferían, los participantes se decantaron más por la barrita de insecto que por la de cereales. Así de simple.

«Los resultados fueron muy sorprendentes», ha explicado Ferreira. «La literatura científica decía que los consumidores tienden a rechazar estos alimentos novedosos. Esto demuestra el valor de las pruebas de degustación para promover esta alternativa», explican los impulsores del estudio.

Antes de la cata, muchos de esos mismos participantes habían expresado dudas, extrañeza o directamente rechazo cuando se les preguntaba por comida a base de insectos.

Falta comunicación, no apetito

Según la investigadora, el problema no está tanto en el sabor como en la falta de información. Antes de probarlas, muchos participantes expresaban dudas o sorpresa; después, la mayoría reaccionó de forma positiva.

«Hace falta comunicar mejor estos alimentos como alternativa y novedad en el mercado europeo», añade Ferreira, que pide destacar también sus ventajas nutricionales y de sostenibilidad, y no solo la etiqueta de novedad.

Ese mensaje conecta con un debate que ya se vive en la industria de la cría de insectos, donde crece la presión para que la producción sea también más transparente y responsable.

Los propios autores reconocen que la muestra es pequeña y que hacen falta más estudios con grupos más amplios y diversos antes de sacar conclusiones definitivas.

Aun así, la conclusión parece clara: antes de arrugar la nariz, prueba el bicho. Puede que tu paladar sepa algo que tu cabeza todavía no ha entendido.