La reflexión de Marco Aurelio que sigue sentando cátedra: «Comenzar es la mitad del trabajo, comienza nuevamente con la mitad restante, y habrás terminado»

El líder del estoicismo es el mismo al que se le conoce como el emperador filósofo, un emperador romano llamado Marco Aurelio. Dentro de sus múltiples apodos, es conocido también como uno de los «Cinco Buenos Emperadores». Marco Aurelio destacó por su gobierno justo y por ser una de las figuras más importantes de la filosofía estoica.

Hoy rescatamos una de sus frases más célebres, considerada una poderosa herramienta contra la procrastinación. Es decir, esta frase nos ayuda a entender la importancia de no dejar cosas para más adelante, sabiendo que su retraso nos perjudicará.

El significado detrás de la reflexión

Esta frase de Marco Aurelio: «Comenzar es la mitad del trabajo, comienza nuevamente con la mitad restante, y habrás terminado» nos recuerda que lo más difícil de un proceso de algo es simplemente iniciarlo. Al dar el primer paso y luego comprometerse a dar el siguiente, el proyecto se vuelve más llevadero.

En la primera parte de esta cita: «Comenzar es la mitad del trabajo», el emperador romano habla de que el mayor enemigo de la acción no es el esfuerzo requerido, sino la fricción inicial. Pensar en la tarea que vamos a realizar antes de ponernos a ella nos abruma. Al dar el primer paso sin pensarlo o ya habiéndolo pensado, rompes la cadena de tendencia del reposo y entras en la inercia del movimiento. Psicológicamente, empezar ya supone un 50% del esfuerzo requerido para realizar una tarea.

La segunda parte de la cita es la parte donde se puede observar el pensamiento estoico por parte de Marco Aurelio: «Comienza nuevamente con la mitad restante, y habrás terminado». Marco Aurelio sabía que el entusiasmo inicial se agota rápidamente. Hablaba de volver a aplicar la operación de la primera parte, aplicándola al momento del proyecto por donde vas. El pensamiento se reduce a pensar en lo que te queda como «una pequeña tarea» para engañar el cerebro.

La cita se resume en el pensamiento de que la constancia no es un esfuerzo continuo, sino una serie de pequeños comienzos.