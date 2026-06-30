La reflexión de Sócrates que tenemos que aplicar hoy más que nunca: «No mires con desprecio a quien tropieza y ayuda a levantar a quien cae»

Uno de los filósofos más reconocidos de nuestros tiempos nos ha dejado multitud de aportes a nuestra sociedad después de cientos de años. Sócrates, filósofo clásico griego, es considerado el padre de la filosofía occidental y moral. Revolucionó el pensamiento antiguo al centrarse en el ser humano, la ética y la virtud, dejando una huella imborrable en la historia.

A pesar de que todos sus conocimientos no los dejase por escrito, sino que los divulgase de forma oral, Platón, su discípulo más famoso, se encargó de escribirlos para que perdurasen en el tiempo. Hoy recuperamos una de sus célebres frases: «No mires con desprecio a quien tropieza y ayuda a levantar a quien cae».

La lección detrás de la frase

Esta célebre frase recoge una valiosa lección centrada en la empatía y la humildad. La frase nos recuerda que el verdadero valor de las personas no descansa en señalar los errores ajenos, sino en la capacidad de tender la mano y construir una comunidad más solidaria.

En esta máxima descansa también el pensamiento socrático y la sabiduría clásica que construyeron los pilares fundamentales de nuestra ética y de convivencia humana.

El «tropiezo» es algo inevitable para todo ser humano. Cuando vemos a alguien caer, vemos como si se tratase de un espejo, ver que podríamos ser nosotros; este sentimiento se llama compasión. La compasión nace al reconocer que el lugar donde alguien cayó puede ser el lugar donde tú caigas mañana.

Ayudar a levantar

Creemos que estamos a salvo de la caída y solemos ser rígidos. El desprecio hacia alguien que ha caído es el reflejo del miedo a nuestra propia fragilidad. Nos distanciamos del que sufre para convencernos de que no nos pasará.

Hoy en día, con las redes sociales, esta actitud se multiplica. El error de una persona se convierte en el entretenimiento de miles, destruyendo reputaciones sin espacio a la redención o al contexto.

Según la filosofía socrática, no basta solo con no burlarse, sino que es obligatorio intervenir positivamente. Ayudar a levantar no significa dar un sermón desde una posición de superioridad («te lo dije»). Significa ofrecer apoyo real y realizar una escucha activa y emocional.

Cuando ayudamos a poner de pie a alguien, le ayudamos a reducir el resentimiento social. Una persona que fue ayudada en su peor momento es mucho más propensa a ayudar a otros en el futuro.