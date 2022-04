Las tradiciones de Semana Santa son de hace muchos años. Las procesiones se viven con fervor en toda España, pero especialmente en Andalucía. La puesta en escena es toda una tradición y en esta destacan los nazarenos, que son los penitentes que en las procesiones de Semana Santa van vestidos de manera algo llamativa. ¿Quieres saber por qué los nazarenos se visten así?

Son bastante originales de ver y suelen ir con colores lilas sobre todo. Los recordamos con una túnica y una especie de sombrero en forma de capuchón, el vistoso capirote, que es en forma de cono y les cubre toda la cabeza. También llevan túnicas blancas, cinturón del mismo color que el sombrero y otros adornos que tienen su sentido.

La razón de porqué los nazarenos se visten así

Este capirote, que es uno de los atuendos más destacados de los nazarenos y que podemos ver en Semana Santa, tiene un importante origen en la época de la Inquisición.

En este momento de la historia, alrededor del siglo XV, los condenados por el tribunal religioso eran penados con llevar una prenda llamada sambenito (saco bendito), y por esto se dice “colgar a uno el sanbenito”. Vamos, que se parecía bastante a los capirotes que vemos actualmente en las procesiones de Semana Santa.

Era una especie de castigo que hacía que estos condenados no solamente llevaban esta prenda unas horas, si no durante meses y años. Además no solamente cubría la cabeza, también pecho y espalda.

Poco a poco, ello se fue extendiendo por toda España y se usó como traje para los nazarenos, en especial también por pasar esta penitencia al colgar a Cristo durante las procesiones de Semana Santa.

Aunque veamos el color lila por todos lados, ello depende de cada una de las hermandades. A destacar que el color rojo suele ser la sangre y pasión de Cristo, mientras que el blanco es la pureza.

Este capirote también es distinto según cada comunidad autónoma. En determinados lugares como Zaragoza o Sevilla suele ser bastante alto porque lo que se busca es que se vea.

Respecto al resto de vestimenta, llevan una túnica, que se ha usado desde el siglo XVI. Además es de destacar que en el capirote se le coloca el antifaz para que pueda quedar enhiesto sobre la cabeza del nazareno. Hasta la década de 1990 eran exclusivamente de cartón, pero cada vez son mejores, con malla o rejilla en el que se emplean otros materiales.