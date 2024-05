Qué es moda dopamina y cómo influye en nuestro estado de ánimo

Seguro que has escuchado hablar o leído algo sobre la dopamina, ese neurotransmisor del cerebro conocido mundialmente por ser una de las hormonas de la felicidad. Sin embargo, es menos probable que hayas escuchado acerca de la moda dopamina y cómo influye en nuestro estado de ánimo la forma en que vestimos.

Se trata de un concepto más bien reciente, pero que cada vez más expertos están adoptando para explicar ciertas conductas masculinas y femeninas respecto a sus prendas.

La moda dopamina y el estado de ánimo

Esta idea consiste en la noción de que diversos colores, texturas y materiales de la ropa pueden activar la liberación de dopamina en el cerebro. Siendo ésta una sustancia química directamente asociada a los sentimientos de placer y motivacionales, podríamos afirmar que las prendas llegan a causar un tipo de felicidad. Según los científicos, aparentemente la explicación está en que nuestra mente reacciona a algunas señales visuales y táctiles como las que produce la ropa.

Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology determinó que el color rojo puede aumentar la sensación de excitación y energía, resultando uno de los tonos que más incrementa los niveles de dopamina en el cerebro. De ahí que históricamente se lo relacione con el amor y la pasión. Por el contrario, otros colores no son tan efectivos en ese sentido.

¿Qué pasa con los demás tonos? El azul, por ejemplo, genera un efecto calmante que ayuda a evitar la sensación de estrés y ansiedad que afecta a las personas. Así, cada uno de los colores puede tener una influencia que vaya mucho más allá de lo que transmitimos dentro de un contexto o situación.

Pero no se trata únicamente de los tonos, sino que el modo en el que se confecciona la ropa también influye en la activación de la hormona de la felicidad. Numerosos informes sostienen que las telas suaves y los patrones geométricos multiplican la dopamina de manera inconsciente. Los hombres y mujeres vestidos con prendas agradables al tacto o con patrones como círculos o rombos están más propensos a recibir elogios de extraños gracias a la moda dopamina.

Por otro lado, entra en juego la memoria y la creación de recuerdos. Si hemos tenido una gran primera cita con alguien que nos gusta vistiendo una prenda morada, inevitablemente cualquier otra ropa del mismo color nos hará liberar dopamina como consecuencia de las buenas experiencias que hemos acumulado.

¿Qué es la dopamina?

Según Cigna, es una sustancia química cerebral llamada neurotransmisor que transporta señales entre las células nerviosas y ayuda al cerebro a realizar funciones esenciales. La dopamina ayuda al cerebro a controlar las funciones motrices y el movimiento y, posiblemente, realizar otras funciones relacionadas con el estado de ánimo.

Un desequilibrio o escasez de dopamina pueden causar disfunción cerebral y enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, una producción insuficiente de dopamina interfiere en la transmisión de las señales que dirigen el movimiento. Esto puede causar temblores, o sacudidas, a menudo en una mano, un brazo o una pierna, así como un movimiento lento y limitado (bradicinesia), especialmente cuando la persona trata de moverse a partir de una posición de reposo.

Moda dopamina vs tendencias pasajeras

Si tu principal objetivo es sentirte bien, más allá de lo que impongan las tendencias pasajeras, entonces debes priorizar los diseños y las telas que sabes que liberan dopamina en tu cerebro.

Los especialistas aclaran que más allá de lo que las prendas hacen en los demás, ninguna impresión es tan importante como la que damos nosotros mismos. Para que esta impresión sea positiva, es fundamental que estés cómodo contigo y no seguir la moda.

Ese vestido, top o corte de jean o color que te roba una sonrisa cada vez que te lo pones, aunque no se ajuste a las tendencias más actuales, liberará dopamina inmediatamente en tu mente. Lucirás espléndida y eso contagiará a quienes te rodean. Por supuesto, si puedes acompañar tu buen estado de ánimo con esos looks que son más tendencia tendrás más posibilidades de éxito.

Lo más relevante es comprender que todo lo que hacemos, incluso los detalles más pequeños, pueden incidir en nuestro estado de ánimo o felicidad. Si hasta ahora salías de casa sin prestar demasiada atención a cómo te vestías ni a las sensaciones que te genera cada color o tela, estamos convencidos de que la próxima vez te fijarás en ello.

Al final este concepto no es nada nuevo ni tampoco nada complicado, pero ha surgido como una nueva forma de ver que la ropa puede estar relacionada con el bienestar. Lo más importante es ponerse lo que a uno le gusta más, lo que le queda mejor y lo que le eleva el alma, aun teniendo en cuenta de que hablamos de algo más banal y superficial.