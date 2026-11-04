¿Qué está poniendo todo el mundo en la pared encima del radiador? El ingenioso truco decorativo que está ganando adeptos en España

Hay rincones de la casa a los que no siempre prestamos mucha atención y que, sin embargo, pueden cambiar por completo el aspecto de una habitación. Uno de ellos es la pared que queda justo encima del radiador. Durante años, este espacio ha pasado completamente desapercibido, pero una tendencia decorativa propone darle protagonismo con una solución sencilla, práctica y muy versátil: una balda flotante. La idea consiste en aprovechar la balda para crear una composición con diferentes elementos para conseguir un ambiente diferente en primavera, verano, otoño o invierno.

Una de las principales ventajas de esta propuesta es que encaja especialmente bien en cualquier habitación, como el salón, el dormitorio e incluso el baño. Normalmente, los radiadores ocupan buena parte de la pared, dejando encima una superficie que suele quedar desaprovechada. Con una balda bien elegida y algunos elementos decorativos, este rincón se puede convertir en un pequeño escaparate decorativo que evoluciona con las estaciones. Además, no es necesario realizar grandes obras ni gastar demasiado dinero; una simple repisa de madera puede servir como base para crear un espacio bonito y personalizado.

Cómo decorar la pared que queda encima del radiador

Lo interesante de esta tendencia es que se puede renovar con pequeños cambios y adaptarla a los colores, materiales y motivos propios de cada época del año. En lugar de colocar un cuadro que permanezca en el mismo sitio durante años, la balda ofrece una superficie sobre la que colocar diferentes objetos decorativos y cambiarlos cuando apetezca: jarrones, figuras, velas decorativas, marcos de fotografías, flores artificiales o elementos naturales. Asimismo, es una buena oportunidad para jugar con las alturas y los volúmenes. Por ejemplo, se puede colocar un jarrón más alto en uno de los extremos y aprovechar el centro para poner pequeñas figuras o adornos. Otra posibilidad es apoyar un cuadro pequeño contra la pared y completar el conjunto con algún objeto de menor tamaño. La clave está en que la composición tenga cierta armonía y no parezca una acumulación de cosas sin sentido.

En primavera, los colores claros, las flores y los motivos naturales ayudan a conseguir una decoración más fresca y luminosa, y la balda situada encima del radiador puede convertirse en el lugar perfecto para introducir estos elementos. Una de las opciones más sencillas es colocar dos o tres jarrones de cerámica en tonos pastel, como rosa empolvado, verde salvia, beige o blanco roto. Se pueden acompañar de flores artificiales de aspecto natural, pequeñas ramas verdes o composiciones florales.

Cuando llega el verano, los tonos blancos, arena, azul claro y beige pueden convertirse en protagonistas. Se pueden utilizar pequeños jarrones de cerámica, recipientes decorativos, figuras de peces o estrellas de mar y adornos inspirados en el mar. Una composición sencilla podría incluir un jarrón blanco, una pequeña figura decorativa en azul y un marco con una fotografía de un paisaje costero.

El otoño es probablemente una de las estaciones que más posibilidades ofrece a la hora de decorar este espacio. Los tonos terracota, mostaza, marrón, ocre y naranja se pueden introducir con pequeños jarrones de cerámica, figuras decorativas, calabazas ornamentales y recipientes en tonos cálidos. Las calabazas pequeñas son uno de los adornos más característicos de esta época del año, así como las hojas artificiales, las ramas ornamentales y las pequeñas figuras inspiradas en la naturaleza.

Finalmente, en invierno, una de las combinaciones más bonitas es la formada por rojo, verde y dorado. Una de las propuestas más interesantes consiste en colocar dos pequeños árboles decorativos en diferentes tamaños, una estrella dorada y algunas bolas navideñas. También quedan muy bien las casitas de madera, los pequeños renos y las figuras de Papá Noel o de muñecos de nieve. Para quienes prefieren una decoración más elegante y discreta, los tonos blancos, champán, beige y dorado son una gran alternativa.

Consejos prácticos

Ahora bien, antes de instalar una balda flotante en la pared encima del radiador, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta para que ésta no impida que el calor se distribuya correctamente por la habitación. En primer lugar, es fundamental dejar suficiente espacio entre el radiador y la superficie decorativa, respetando siempre las distancias recomendadas por el fabricante. Por otro lado, no se deben cubrir las salidas de aire ni colocar elementos que dificulten la circulación del calor.

La elección del material también importa. La madera puede ser la mejor opción a nivel decorativo, pero hay que asegurarse de que resulta adecuada para las condiciones de temperatura del lugar donde se va a instalar. Además, la fijación debe ser resistente y estar adaptada al tipo de pared. En cuanto al tamaño, lo ideal es que la balda tenga la misma longitud que el radiador. Una repisa demasiado grande puede recargar visualmente el espacio, mientras que una excesivamente pequeña quizá no permita colocar adecuadamente los adornos.