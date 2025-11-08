Purgar los radiadores con la calefacción encendida o apagada: los expertos lo confirman y no es como esperabas

La llegada del frío hace que la calefacción se convierta en un elemento indispensable en cualquier hogar. Sin embargo, muchas personas se enfrentan a un problema habitual: radiadores que no calientan bien, hacen ruidos extraños o presentan zonas frías. La solución, en la mayoría de los casos, es simple: purgar los radiadores. Pero surge una duda habitual: ¿se deben purgar con la calefacción encendida o apagada?

Purgar un radiador consiste en liberar el aire acumulado en su interior. Con el tiempo, el aire entra en el circuito de calefacción y forma burbujas que impiden que el agua caliente circule correctamente. Esto provoca que algunas zonas del radiador permanezcan frías, mientras otras alcanzan la temperatura deseada, generando un consumo energético innecesario y un funcionamiento ineficiente del sistema.

Guía Rápida de Purgado de Radiadores

Punto Clave Acción Correcta y Por Qué Estado del Sistema APAGADA. El agua debe estar fría para evitar quemaduras y reducir la presión en el circuito. Señales de Purgado Radiadores fríos arriba / Ruidos de gorgoteo / Presión inestable en la caldera. Objetivo de la Válvula Liberar solo el aire hasta que el chorro de agua sea continuo. Post-Púrpado Revisar y ajustar la presión de la caldera (ideal: 1 a 1,5 bares).

¿Cuándo es necesario purgar los radiadores?

No es necesario purgar los radiadores cada semana, pero sí conviene revisarlos antes de que llegue el invierno y cuando detectemos ciertos síntomas: zonas del radiador que permanecen frías mientras otras están calientes, ruidos de gorgoteo o burbujeo provenientes del radiador y presión inestable en la caldera.

Existe cierta confusión acerca de si conviene purgar los radiadores con la calefacción encendida o apagada. La mayoría de los expertos coincide en que la calefacción debe estar apagada, ya que con el sistema encendido, el agua circula a alta temperatura y presión, lo que aumenta el riesgo de quemaduras. Antes de purgar, se recomienda seguir una serie de pasos:

Apagar la calefacción y esperar a que el agua se enfríe, para evitar quemaduras. Localizar la válvula de purga, generalmente situada en la parte superior del radiador. Colocar un recipiente debajo para recoger el agua que pueda salir. Girar lentamente la válvula con una llave de purga o un destornillador según el modelo, hasta que empiece a salir agua de manera continua, sin burbujas de aire. Recuerda: sólo hay que liberar el aire. Sacar demasiada agua puede alterar la presión del circuito. Cerrar la válvula y encender la calefacción de nuevo. Después de purgar los radiadores, la presión de la caldera puede bajar. Asegúrate de rellenarla hasta el nivel recomendado, normalmente entre 1 y 1,5 bares.

Purgar los radiadores tiene un amplio abanico beneficios. En primer lugar, permite que cada radiador alcance la temperatura deseada, eliminando las zonas frías y logrando un calor uniforme en toda la vivienda. Además, al mejorar la circulación del agua, la caldera funciona de manera más eficiente, lo que se traduce en un ahorro energético al reducir el consumo de gas o electricidad. Por último, evita la acumulación de aire y presión irregular que puedan dañar la caldera o las tuberías.

En resumen, purgar los radiadores es una tarea sencilla pero esencial. La regla principal, confirmada por expertos, es hacerlo con la calefacción apagada para liberar el aire acumulado sin riesgos.

Trucos para aprovechar la calefacción en invierno

Con algunos trucos sencillos, es posible optimizar el uso de la calefacción, mejorar la eficiencia energética y, al mismo tiempo, reducir el consumo de electricidad o gas.