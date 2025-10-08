Puedes ser tú: una azafata revela cómo la tripulación elige a algunos pasajeros para una tarea de vida o muerte

En cada vuelo, las azafatas pueden llegar a asignar un papel especial a un pasajero sin que este lo sepa. Se trata de una práctica discreta y poco conocida que forma parte de ciertos protocolos internos de seguridad. Al embarcar, compartimos espacio durante varias horas con más de un centenar de personas, en una convivencia que, en ocasiones, puede revelar comportamientos inesperados. Sin saberlo, podrías ser elegido para colaborar en caso de emergencia.

Las auxiliares de vuelo, además de encargarse del bienestar de los pasajeros, manejan recursos y estrategias clave para garantizar la seguridad a bordo. Como en cualquier profesión, existen momentos que exigen adaptarse a nuevas circunstancias y aplicar medidas que pueden marcar la diferencia.

Viajar en avión implica seguir una serie de normas y precauciones fundamentales. En situaciones donde la vida de las personas puede verse comprometida, cada detalle cuenta. Por eso, es esencial confiar en los procedimientos establecidos y en la labor del personal de cabina, que está preparado para afrontar cualquier eventualidad.

La misión que nos hará ver para creer

A la hora de subir al avión, las azafatas son las que conocen mejor a los pasajeros, en sólo unos segundos deben ser capaces de darles la bienvenida, pero también ver en todo momento qué es lo que puede acabar pasando en caso de cualquier problema a bordo.

Las azafatas eligen a un pasajero especial en los aviones

La elección de un pasajero especial en los aviones se produce por varios factores. En general, buscan a un hombre fuerte y tranquilo. Dos cualidades que les servirán para poder organizar al pasaje en caso de emergencia, siendo un apoyo a la hora de calmar a los que se pongan más nerviosos y también abrir la puerta de emergencia.

Una tarea que ellas pueden hacer, pero que no es nada fácil. Es mejor contar con aliados que puedan ser útiles. De la misma forma que buscan perfiles como médicos o policías en sus listas de embarque que puedan ayudan en caso de que suceda algo en el avión.

Pero no sólo se quedan con los buenos, esos que sirven para conseguir sobrevivir en caso de emergencia, también deben prepararse para lo peor. Aquellos que llegan con algunos elementos que pueden hacer sospechar, están muy nerviosos.

Son los que han consumido alcohol previamente o cualquier otra substancia para relajarse o quizás prepararse para afrontar una situación del todo inesperada que puede llegar en el avión. Quizás hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración algunas situaciones que pueden ser claves.

Estos problemáticos también están en la lista negra y quizás podemos ser nosotros. En especial si no nos gusta viajar de esta manera o hemos decidido tomarnos el vuelo como una forma de divertirnos. El control, es algo que necesitan tener las azafatas y acaban consiguiéndolo.

El último grupo que tienen en cuenta las azafatas son aquellos que muestran signos de malestar. El hecho de que tengan una edad avanzada o manifiesten un estado diferente, les hace estar en alerta. Cualquier incidencia de salud en un vuelo también pasa por ellas, por lo que, es importante estar preparadas para lo que puede pasar.

