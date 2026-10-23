Poner vinagre en la sartén al freír los huevos: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El huevo frito es uno de los platos más habituales de la cocina española. Para prepararlo solo hace falta un huevo, aceite y una sartén, aunque la temperatura y la forma de cocinarlo influyen en el resultado. Algunas personas prefieren la clara bien hecha con los bordes crujientes y otras buscan una textura más suave y una yema líquida.

Uno de los problemas más comunes aparece cuando la clara se extiende demasiado al entrar en contacto con el aceite caliente. Para conseguir que quede más recogida, el truco es añadir una pequeña cantidad de vinagre. Su acidez puede influir en la forma en la que se coagulan las proteínas de la clara durante la cocción.

¿Por qué el vinagre puede mejorar el resultado?

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que modifica el comportamiento de las proteínas del huevo. Cuando la clara se calienta, sus proteínas cambian de estructura y se agrupan hasta formar una masa sólida. La acidez puede favorecer ese proceso y contribuir a que la clara se compacte con mayor rapidez.

De esta manera, el huevo puede conservar una forma más definida y evitar que la clara se disperse tanto por la superficie de la sartén. El efecto está relacionado con el mismo principio que se aprovecha al preparar huevos escalfados, en los que se añade vinagre al agua para ayudar a que la clara se mantenga alrededor de la yema.

También conviene tener en cuenta que el resultado también depende de la frescura del huevo, la temperatura y la técnica empleada. El vinagre no es imprescindible para freír un huevo correctamente ni garantiza por sí solo una cocción perfecta.

Cómo utilizarlo sin alterar el sabor

Para probar este método, basta con utilizar unas gotas de vinagre suave, como el de vino blanco o el de manzana. La cantidad debe ser pequeña para evitar que el sabor ácido destaque en el plato. También es importante recordar que el vinagre no sustituye al aceite, cuya función es diferente durante la fritura.

La temperatura es otro factor fundamental. Una sartén demasiado caliente puede dorar rápidamente los bordes mientras la clara todavía no está hecha por completo. Mantener un fuego controlado y utilizar una sartén en buen estado ayuda a cocinar el huevo de manera más uniforme.