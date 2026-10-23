La acampada que ocupa la Puerta del Sol obliga a cambiar el recorrido de la tradicional trashumancia de mil ovejas

Este año los cencerros no sonarán en la Puerta del Sol. La acampada que ocupa el kilómetro cero de Madrid obliga a cambiar el recorrido de la Fiesta de la Trashumancia, que este domingo 25 de octubre llevará a más de 1.400 animales por el centro de la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid y la portavoz de la organización, el rebaño de 1.250 ovejas y 160 cabras no atravesará Sol ni llegará a la plaza de Cibeles, sede del Consistorio. La tradicional entrega de los maravedíes se traslada este año a la plaza de la Villa.

El cambio lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Allí, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, dio cuenta del nuevo trazado del rebaño.

Reproche a la Delegación del Gobierno

Sanz ha calificado de «lamentable» tener que modificar el itinerario por una «acampada ilegal que la Delegación de Gobierno se niega a levantar». La concentración, que reivindica el acceso a la vivienda, permanece instalada en la plaza.

El ayuntamiento ya había avanzado a mediados de octubre en la preparación de un plan alternativo con un itinerario distinto para la fiesta de la trashumancia 2026. Desde entonces, el alcalde ha seguido exigiendo a la Delegación del Gobierno el desalojo de la Puerta del Sol.

El Gobierno municipal ha anunciado, además, que agotará la vía judicial para levantar la acampada, lo que también amenaza los preparativos navideños en Sol. Mientras tanto, la organización de la fiesta ya ha difundido el recorrido definitivo del rebaño.

El nuevo recorrido

El ganado saldrá a las 10:00 horas de la Casa de Campo por la Puerta del Rey. Desde allí avanzará por el Paseo de la Virgen del Puerto y el Paseo Ciudad de Plasencia, junto al Parque de Atenas, antes de comenzar la subida hacia el centro.

Ovejas y cabras remontarán la Cuesta de la Vega y la Cuesta de Ramón hasta la Catedral de la Almudena. Después enfilarán la calle Mayor hasta la plaza de la Villa, donde el Ayuntamiento prevé su llegada, de forma orientativa, entre las 11:15 y las 11:25 horas.

Tras el acto institucional, el rebaño recorrerá la plaza Mayor, la calle de Toledo, la plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco y la calle de Bailén. Regresará por la calle Mayor y la Cuesta de la Vega hasta los rediles de la zona de Valdueza.

Los maravedíes vuelven a la Villa

El desvío tiene una lectura simbólica. La Plaza de la Villa acoge la antigua Casa de la Villa, que fue durante siglos la sede del Ayuntamiento de Madrid antes de su traslado al Palacio de Cibeles. Los pastores pagarán este año en el corazón del Madrid de los Austrias.

Carabante, junto a otros representantes de la corporación, recibirá a pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos. Según el itinerario de la organización, la entrega se producirá entre las 12:00 y las 12:30 horas.

El acto incluye la lectura de la Concordia de 1418 y la entrega simbólica de los “50 maravedís al millar”, el importe que pagaban los pastores por usar los caminos ganaderos y cruzar el término de la Villa. Habrá música, bailes tradicionales y trajes regionales.

¿Cuántas ovejas cruzan Madrid?

El rebaño de este año está formado por 1.250 ovejas de las razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, y 160 cabras guisanderas y de Guadarrama. Lo guiarán los miembros de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

La cifra varía en cada edición. En 2019 cruzaron Cibeles unas 1.900 ovejas merinas y 150 cabras retintas, y en 2022 fueron 1.200 ovejas y 200 cabras. En 2023 desfilaron 1.100 merinas, 100 corderos y 200 cabras, guiadas por primera vez por una mujer, la mayorala Marity González.

En 2024 la fiesta se suspendió por la enfermedad de la lengua azul en el ganado. En 2025 regresó con más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras procedentes de la Sierra de Gredos y Ávila, por lo que el rebaño de este año es más numeroso que el del anterior.

Una fiesta nacida en 1994

La Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid desde 1994. Nació por iniciativa de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, con el apoyo del Ayuntamiento, para reclamar una nueva Ley de Vías Pecuarias, que se aprobó el 23 de marzo de 1995.

Su origen se remonta mucho más atrás. Alfonso X el Sabio creó en 1273 el Honrado Concejo de la Mesta, y la calle de Alcalá formó parte de la Cañada Real Galiana. En la plaza de la Independencia todavía se conservan mojones de piedra de aquella vía pecuaria.

Hoy las vías pecuarias suman 125.000 kilómetros y 420.000 hectáreas en España y funcionan como corredores ecológicos. La fiesta reivindica la ganadería extensiva para conservar la biodiversidad, prevenir incendios forestales y fijar población del medio rural.

Bien de Interés Cultural

La edición llega días después de que la Comunidad de Madrid haya declarado la trashumancia Bien de Interés Cultural. Además, la fundación aprovechará el Año Internacional de los Pastizales y Pastores declarado por la FAO para destacar el valor de estos ecosistemas.

El programa empieza este viernes con un paseo de bienvenida desde las cercanías de Pozuelo de Alarcón hasta la Puerta del Zarzón, con reserva previa. El sábado, el Centro de Educación Ambiental Casa de Campo acoge exhibiciones de hilado, talleres de afieltrado y el paseo “Pastores por un día”.

El domingo, además del paso del rebaño, habrá un taller de quesos artesanos de la Comunidad de Madrid a las 11:00 horas y dos exposiciones sobre vías pecuarias. El paso del ganado afectará al tráfico en el centro, por lo que el Ayuntamiento recomienda consultar las incidencias.