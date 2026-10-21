Fiesta de la Trashumancia 2026 en Madrid: fechas, horarios, recorrido de las ovejas, programa de actividades

Más de un millar de ovejas y cabras volverán a cruzar el centro de Madrid este próximo domingo 25 de octubre, en la XXXIII edición de una cita que cada año convierte el asfalto de la capital en cañada. De este modo, y entre cencerros, pastores y mastines, el rebaño de la Fiesta de la Transhumanci 2026 partirá de la Casa de Campo para llegar hasta Cibeles, donde se repetirá el pago simbólico de los 50 maravedís que establece un acuerdo de 1418. El recorrido es largo y vistoso de modo que son muchos los madrileños que no se quieren perder el desfile de ovejas y cabras por algunas de las zonas más emblemáticas de la capital, así que conviene saber bien todos los datos de horarios, recorrido y cortes de tráfico.

Además, la Fiesta de la Transhumancia es una fiesta que dura varios días. El domingo es cuando se produce el paso de los animales por la ciudad, pero esta semana ya podemos disfrutar de varias actividades, muchas de ellas dedicadas a los niños, de modo que si no quieres perderte nada, toma nota porque te ofrecemos también al completo el programa de actividades de esta Fiesta de la Trashumancia 2026.

Cuándo es la Fiesta de la Trashumancia 2026 en Madrid

La Fiesta de la Trashumancia 2026 se celebra este domingo 25 de octubre de 2026, un día que arrancará además tras el cambio de hora al horario de invierno. Como ya sabemos, se trata de una Fiesta que el Ayuntamiento de Madrid organiza junto a la Asociación Trashumancia y Naturaleza y que cuenta con una programación paralela de actividades gratuitas que comenzó el pasado 16 de octubre y que se alarga hasta el mimso domingo.

La edición de este año coincide además con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por la FAO (ONU). También llega mientras la Comunidad de Madrid tramita el expediente para declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial. El paso del ganado es gratuito, no requiere entrada y puede verse desde la calle.

Horario de la Fiesta de la Trashumancia 2026

Por el momento, el Ayuntamiento no ha informado de un horario definitivo aunque las últimas informaciones apuntan a que será parecido al del año pasado, es decir, que está previsto el paso del ganado entre las 10:00 y las 13:00 horas, con el evento empezando a las 09:30 horas y hasta las 14:00 horas.

Recorrido de las ovejas por el centro de Madrid

El itinerario previsto es el de todos los años, de modo que saldrá de la Casa de Campo, pasará por el Puente del Rey y el paseo de la Virgen del Puerto, ascendiendo por la Cuesta de la Vega junto a la catedral de la Almudena. Luego seguirá por la calle Bailén y la calle Mayor hasta la Puerta del Sol, y bajará por la calle de Alcalá hasta la plaza de Cibeles. Allí se celebrará el acto institucional y después, el rebaño regresa por el mismo camino a la Casa de Campo.

Como nota curiosa hay que mencionar que la calle de Alcalá formó parte de la antigua Cañada Real Galiana y junto a un banco frente al número 181 todavía se conserva uno de los mojones de piedra originales de la cañada, y otros pueden verse cerca de la plaza de la Independencia. El año pasado la fiesta contó con más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras, guiadas por la Fundación Trashumancia y Naturaleza y este año se espera un número similar.

Programa de actividades de la Fiesta de la Trashumancia 2026

Como mencionamos, la fiesta comenzó el pasado 16 de octubre y lo hizo con un webinario, seguida de una jornada de Agroecología y pastoralismo el pasado 18 de octubre. Y esta semana todavía quedan por delante las actividades gratuitas del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo (CIEA), que culminan con el desfile del domingo 25.

Viernes 23 de octubre

Paseo Bienvenida al rebaño, de 10:00 a 13:30 horas, para público adulto y con reserva previa. Acompaña al rebaño trashumante desde las cercanías de Pozuelo hasta su entrada en la Casa de Campo por la Puerta del Zarzón, colaborando con los pastores en el cruce de carreteras. Está supeditado a la presencia del rebaño.

Sábado 24 de octubre

Exhibición de hilado y torcido de lana, de 10:00 a 11:00 horas, para todos los públicos y hasta completar aforo.

para todos los públicos y hasta completar aforo. Paseo Pastores por un día, de 10:30 a 13:00 horas , para familias con niños mayores de 7 años y con reserva previa. Acompaña al rebaño en su jornada de descanso en los pastos de la Casa de Campo. También depende de la presencia del rebaño.

, para familias con niños mayores de 7 años y con reserva previa. Acompaña al rebaño en su jornada de descanso en los pastos de la Casa de Campo. También depende de la presencia del rebaño. Taller de hilado y afieltrado para adultos, de 11:00 a 12:30 horas, para mayores de 12 años y con reserva previa.

para mayores de 12 años y con reserva previa. Cuentacuentos SOS lana, de 12:30 a 13:00 horas, para todos los públicos y hasta completar aforo.

para todos los públicos y hasta completar aforo. Taller de hilado y afieltrado para familias, de 13:00 a 14:30 horas, para mayores de 7 años y con reserva previa.

Domingo 25 de octubre

Taller Quesos de Madrid, de 11:00 a 13:00 h , para público adulto y con reserva previa. Se hace con la quesería artesana La Caperuza e incluye cata comentada de quesos y yogures de cabra.

, para público adulto y con reserva previa. Se hace con la quesería artesana La Caperuza e incluye cata comentada de quesos y yogures de cabra. Desfile del rebaño por el centro de Madrid y acto de entrega de los maravedíes

Para reservar en aquellas actividades que lo requieran puedes escribir a: [email protected] o llamar al teléfono 914 801 957.

Cortes de tráfico y calles afectadas por la Fiesta de la Trashumancia

A fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha publicado el dispositivo de circulación de 2026. En ediciones anteriores hubo cortes y desvíos desde primera hora de la mañana en el eje del recorrido, que afectaban a los distritos de Centro y Arganzuela. Por tanto, cabe esperar restricciones en estas zonas:

Puente del Rey y paseo de la Virgen del Puerto.

Cuesta de la Vega, Bailén y calle Mayor.

Puerta del Sol y calle de Alcalá.

Entorno de Cibeles y plaza de la Independencia.

El consejo del Ayuntamiento es usar el transporte público, especialmente el metro. Y aquellos que se muevan en coche pueden recurrir a vías alternativas como la M-30.