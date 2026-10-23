David Bisbal (47 años), cantante, sobre sus raíces andaluzas: «Me siento muy orgulloso de ser andaluz y de los colores de nuestra tierra»

David Bisbal puede presumir de ser uno de los cantantes más famosos de España, así como en Latinoamérica y otros países. La suya es una voz que todos reconocemos al momento y tras más de 20 años de carrera (cumplidos en 2023), se prepara ahora para una nueva gira «Eternos», con la recorrerá nuestro país durante el 2027, y para la que ya se han confirmado varias fechas en tierras andaluzas incluyendo su lugar de origen, Almería, del que siempre ha presumido.

Será el 26 de junio del próximo año cuando Bisbal actúe en la que es «su tierra», pero además , y como ya es costumbre, ha cerrado fechas en ciudades como Granada, Córdoba o Sevilla ya que Andalucía es la comunidad a la que se siente orgulloso de pertenecer. Algo que dejó claro hace tres años cuando recibió el honor de ser elegido como Hijo Predilecto de Andalucía y en su discurso de agradecimiento dijo: «…Seguiré siendo David Bisbal fuera, pero aquí siempre seré David: no soy yo embajador de Almería, somos todos los que tenemos que hacerla brillar con mucha más luz. Ese es nuestro compromiso».

David Bisbal (47 años): «Me siento muy orgulloso de ser andaluz y de los colores de nuestra tierra»

Fue el 28 de febrero de 2023 cuando Bisbal recibió el Título de Hijo Predilecto de Andalucía; una distinción que reconoce a los andaluces más destacados cada vez que la Comunidad celebra su gran día. En el momento en el que el título fue designado al cantante, este no dudó en reconocer que si no hubiera sido por el pueblo andaluz tal vez no hubiera tenido la carrera que finalmente ha tenido. «A lo largo de mi carrera, sobre todo al principio, en todos los pueblos de Andalucía me apoyaron para lograr mis sueños. Siempre digo que, al cumplir mi sueño, perdí algo muy valioso e importante, que fue dejar atrás la posibilidad de vivir en mi tierra, Andalucía», explicó el artista.

Tras haber salido de Operación Triunfo, el programa de Televisión Española que le dio la fama, el almeriense pudo cumplir su sueño de grabar su primer disco y además viajó incluso a Miami para grabar algunas canciones, pero antes de todo aquello, Bisbal era el joven cantante de la Orquesta Expresiones con la que pudo recorrer toda Andalucía durante cinco años. «Para mí Andalucía es como una madre a la que quieres mucho, a la que echas de menos, quien me ha cuidado, me ha tenido en sus brazos, me ha educado, me ha apoyado…Lo que me queda es seguir sintiéndome orgulloso de mi tierra y devolviendo el cariño que un día empezó la gente a darme desde mi primer concierto en El Saltador en Almería», decía el cantante sobre aquella etapa.

Interpretó el Himno de Andalucía y le dedicó una canción a su tierra

El mismo día que fue elegido Hijo Predilecto de Andalucía, el cantante interpretó el himno acompañado de la Banda Sinfónica de Andalucía, siendo para él y para todos los que le acompañaron en ese día, uno de los momentos más emotivos de su carrera.

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Pero esta no ha sido la única ocasión que le ha cantado a Andalucía, ya que el artista incluyó el tema Al Andalus en su disco de 2009 ‘Sin mirar atrás’, en cuya letra hace un repaso a las ocho provincias andaluzas además de resaltar monumentos como a la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla. Por otro lado, siempre ha dicho que gran parte de su repertorio está influenciado por la música andaluza y por géneros como la «copla, la sevilla, la rumba más aflamencada y como no, el flamenco» y en sus conciertos no duda en sacar la bandera andaluza cada vez que tiene ocasión.

Andalucía también en sus vídeos musicales

Es tal el amor que Bisbal siente por Andalucía que también aparece en varios de sus videoclips. En concreto, el artista ha grabado videos en rincones de Marbella, Cabo de Gata o también, en la playa de Bolonia en Tarifa con escenas increíbles que le han permitido que todo el mundo pueda ver la belleza de su tierra. Y aunque vive con su familia en Madrid, no duda en dejar claro cada vez que puede, que su sueño es poder vivir en Andalucía. De hecho en una entrevista de hace unos meses declaró: «Cada vez que puedo vuelvo a mi tierra. Mi casa es Almería. Me siento muy orgulloso de ser almeriense, de ser andaluz y de los colores de nuestra tierra. Almería es donde realmente siento que estoy en casa».

Con 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, y otros muchos premios nacionales e internacionales, David Bisbal puede presumir de ser uno de los cantantes más laureados de los últimos 20 años, logrando además 11 Discos de Diamante por las ventas de sus discos y vender más de 5 millones y medio de entradas para sus más de 1.000 conciertos que ha dado en todo el mundo.