Adiós a los manteles rojos y verdes para Navidad: su sustituto va a ser lo más visto en 2026 y es más moderlo y sofisticado

Durante muchos años, preparar la mesa de Navidad significaba sacar el mantel rojo, colocar unas servilletas verdes y repartir por el centro unas cuantas velas o adornos dorados. Siempre ha sido la combinación que más relacionamos con la temporada navideña y además, estaba presente en casi todas las casas. Sin embargo, las tendencias de decoración están cambiando y este 2026 hay un color que promete hacerse un hueco en la Nochebuena y la comida del 25 de diciembre. Se trata del beige champagne, una tonalidad clara y cálida que se presenta como alternativa a los tradicionales manteles rojos y verdes.

Lo interesante de esta propuesta es que no obliga a renovar toda la decoración. De hecho, buena parte de la vajilla, la cristalería y los adornos que ya tenemos para la mesa pueden aprovecharse. Basta con cambiar el mantel y escoger unos cuantos complementos para conseguir una mesa diferente, más luminosa y con ese aspecto elegante que suele verse en las revistas de decoración.

Adiós a los manteles rojos y verdes para Navidad

El rojo y el verde son colores que siempre van a formar parte de la Navidad, pero ya no son las únicas opciones para vestir una mesa de fiesta. Entre las propuestas decorativas para 2026 destaca el beige champagne, un tono situado entre el crema, el arena y el dorado muy suave, que tiene la particularidad de aportar luminosidad sin resultar tan frío como el blanco.

Una de sus principales ventajas es que combina prácticamente con cualquier estilo de comedor. En una casa con muebles de madera consigue un ambiente acogedor, mientras que en espacios modernos, con mesas de cristal o superficies de mármol, aporta un toque más refinado. Tampoco desentona en comedores clásicos, donde puede acompañarse de una vajilla antigua o de esas copas que únicamente se utilizan en las grandes celebraciones.

Y luego hyay otro detalle que explica por qué resulta tan atractivo para Navidad. Al tratarse de un color claro, ayuda a reflejar la iluminación de las velas y las lámparas, algo especialmente interesante durante las cenas, cuando se busca un ambiente cálido y agradable. Además, frente a los manteles estampados con renos, árboles o motivos navideños, un mantel beige champagne puede utilizarse durante el resto del año. Es una opción práctica para quienes prefieren invertir en textiles que no tengan que guardar en cuanto terminan las fiestas.

Cómo combinar un mantel beige champagne en una mesa navideña

Elegir el mantel es solamente el primer paso. La diferencia entre una mesa corriente y otra que parezca especialmente cuidada suele estar en cómo se combinan los platos, los cubiertos y los pequeños adornos. Y en el caso de usar un mantel en color beige champagne conviene evitar que todos los elementos tengan exactamente el mismo color. Lo que mejor funciona es mezclar distintas tonalidades claras y jugar con las texturas, de manera que el conjunto no resulte demasiado uniforme.

Por otro lado, no es necesario que compres platos y vasos nuevos. Los platos blancos de cada Navidad funcionan bien y las copas de cristal quedan perfectas sobre el beige dorado del color champagne. Otra opción es usar platos de color crema, porcelana con un borde dorado o incluso piezas de cerámica artesanal. Estas últimas aportan un aire menos formal y quedan especialmente bien cuando se busca una mesa navideña acogedora, sin demasiados adornos. Y en cuanto a los cubiertos, los que son dorados son una de las combinaciones más agradecidas. No obstante, conviene escoger acabados discretos, preferiblemente satinados, para que el resultado no sea excesivamente brillante.

Velas, ramas naturales y servilletas de tela para completar la decoración

Uno de los errores más habituales al decorar la mesa de Navidad es llenarla de pequeños objetos hasta dejar poco espacio para colocar las fuentes y las bandejas. Con un mantel beige champagne ocurre precisamente lo contrario: cuanto más sencilla sea la decoración, mejor se aprecia su tonalidad. De este modo, unas velas blancas o color marfil, acompañadas de ramas de abeto, eucalipto o pequeñas piñas, pueden ser suficientes para preparar un centro de mesa bonito. También quedan bien las flores blancas y los detalles de madera, especialmente si se combinan con portavelas dorados.

Y al respecto de las servilletas, las que son de tela y color arena, blanco roto o nude mantienen la misma gama cromática, mientras que las verdes, en una tonalidad oliva o salvia, introducen un guiño a la Navidad tradicional sin recuperar los contrastes intensos de otros años.

No olvides la importancia del tejido

Por último, también conviene fijarse en el tejido antes de comprarlo. Los manteles de lino tienen una caída muy bonita, aunque se arrugan con facilidad, mientras que los de algodón suelen ser más cómodos para el uso diario y los lavados. Si la idea es reservarlo para Nochebuena o Nochevieja, uno con un poco de brillo puede quedar especialmente bien a la luz de las velas. Y cuando pasen las fiestas, tampoco hará falta guardarlo hasta la siguiente Navidad. A diferencia de los manteles con dibujos de Papá Noel o estampados de acebo, el beige champagne sirve perfectamente para una comida de domingo, un cumpleaños o cualquier cena en la que apetezca poner la mesa un poco más bonita.