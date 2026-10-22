Audiencias ayer, 21 de octubre: ‘Horizonte’ vuelve a vencer a ‘La Revuelta’ con la entrevista a Abascal

El miércoles 21 de octubre volvió a dejar una noche ajustada en la pelea por el segundo puesto de la franja del access prime time. Mientras Pablo Motos lidera sin rival, Horizonte suma una nueva victoria ante La Revuelta, que sigue sin levantar cabeza en las noches de La 1. La isla de las tentaciones 11 firmó un 13,8% y 806.000 espectadores en Telecinco y lideró la noche en cuota de pantalla. El Hormiguero, con Susanna Griso como invitada, reunió a 1.561.000 espectadores y un 12,8%, y Cara al show, en laSexta, marcó su récord de temporada con un 6,7% y 465.000 espectadores, con el debut de María Patiño y la visita de Óscar Puente.

‘El Hormiguero’ manda y ‘Horizonte’ supera a ‘La Revuelta’

El Hormiguero, con Susanna Griso, lideró en espectadores con un 12,8% y 1.561.000. Horizonte, en Cuatro, firmó un 10,9% y 1.223.000, y la entrevista a Santiago Abascal alcanzó un 11,4% y 1.432.000. El programa alargó una vez más su duración hasta la medianoche para enlazar con El Chiringuito. Mediaset ha encontrado en Iker Jiménez y Josep Pedrerol su dupla para las noches.

En La 1, La Revuelta sigue sin levantar cabeza, aunque ayer consiguió recuperar el doble dígito. Con Jesús Vázquez y Philippe Jaroussky como invitados, marcó un 10,1% y 1.223.000 espectadores, unos datos con los que vuelve a sufrir en una noche marcada por el fútbol en Movistar y que le hacen perder, otra vez, contra Horizonte. Más atrás se situaron First Dates (8,2% y 1.003.000), El Intermedio (6,5% y 812.000) y Cifras y letras (5% y 632.000).

El partido de la Champions League entre el Real Madrid y el RB Leipzig, en Movistar Liga de Campeones, reunió a 728.000 espectadores y un 5,9%, y fue lo más visto de la televisión de pago. Como siempre, los partidos de Champions afectan mucho a los programas de la noche, pero siempre es Broncano el que pierde más en estos casos. Como nota curiosa, en Happy FM hemos detectado que las audiencias de La Revuelta bajan más cuando juega el F.C. Barcelona que cuando lo hace el Real Madrid.

‘La isla de las tentaciones’ lidera frente a la versión extendida de ‘Horizonte’ y ‘Cara al show’

La isla de las tentaciones 11 fue el programa con mejor cuota de la noche, un 13,8%. En el primer tramo de la coincidencia, su única oposición fue Horizonte, que marcó un 11,9% en la segunda parte de la noche -ya sin Motos y Broncano como competencia-. En La 1, El túnel: Avanza y gana, logró una audiencia de un 9,4% y 672.000, siendo superado por Antena 3, donde la entrevista a Juan Jesús Vivas en La Mesa sumó un 10,2% y 831.000.

En laSexta, Cara al show, con Marc Giró, alcanzó un 6,7% y 465.000 espectadores, su mejor dato de la temporada, tras subir 2,3 puntos con el debut de María Patiño como colaboradora y la polémica visita del ministro Óscar Puente.

Cadenas, informativos y tarde

Antena 3 repitió como la cadena más vista del día con un 13,3%. Por detrás se situaron La 1 (12,3%) y las temáticas de pago (12,1% gracias al fútbol), y las autonómicas de la FORTA ocuparon la quinta plaza con un 8,2%. En el acumulado de octubre, La 1 lidera con un 12,9%, seguida de Antena 3 (12,4%) y las temáticas de pago (12,3%), por lo que el liderato del mes de octubre se decidirá en los últimos días. La 1 tiene el próximo sábado una buena baza con Eurovisión Junior, que con su salto a la noche podría dar una buena audiencia.

Antena 3 Noticias 1, a las 14:58, fue lo más visto del día, con 2.153.000 espectadores, un 23,4% y 3.160.000 personas que lo vieron al menos un minuto, y aportó 0,9 puntos a la cadena. La Ruleta de la Suerte fue el minuto de oro, a las 14:56, con 2.468.000 espectadores.

En la tarde, Pasapalabra sigue intratable y lidera con mucha diferencia sobre sus rivales con un 16,9% y 1.602.000, y Sueños de libertad, un 13,2% y 1.098.000. En La 1, sus series volvieron a ser protagonistas: La Promesa sumó un 11,6% y 821.000 y Valle Salvaje un 10,2% y 698.000. En Telecinco, Allá tú firmó un 9,9% y 919.000, El diario de Jorge un 8% y 546.000 y Rueda la letra un 7,7% y 558.000 espectadores.

La opinión de la redacción

La convocatoria de elecciones generales y la actualidad política -además del fútbol- siguen sentando muy mal a La Revuelta, mientras que Horizonte está aprovechando el momento para hacerse fuerte en las noches de Cuatro. Iker Jiménez y su equipo han dado ya el sorpasso por la segunda posición y sólo les queda ir a por El Hormiguero, aunque ese logro parece mucho más complicado, puesto que Motos y sus hormigas tienen una audiencia fiel desde hace 21 años.