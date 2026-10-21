‘La Mesa’ confirma a sus ocho invitados de esta noche, con la mirada en Ceuta

La Mesa continúa ocupando la noche de los miércoles en Antena 3, cadena a la que ha llegado para cubrir la actualidad en una etapa marcada por las elecciones generales de noviembre. En el programa de hoy, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta desde hace un cuarto de siglo, se sentará para hablar de la situación que sigue viviendo la ciudad tres meses después de la invasión de inmigrantes que ha cambiado por completo la vida de sus habitantes y les ha robado la paz. El programa contará, además, con dos tandas de invitados, entre los que habrá un mítico entrenador de fútbol, dos actrices conocidas por todos, un empresario conocido por su paso por realities y revistas del corazón y dos presentadores y colaboradores televisivos muy conocidos por todos.

El presidente de Ceuta será entrevistado por Cristina Pardo tras unos meses en los que la ciudad autónoma ha estado en el centro de la actualidad nacional. La conversación abordará las últimas novedades de la investigación judicial sobre la gestión del asalto a la frontera, la situación actual de Ceuta y los compromisos pendientes del Ejecutivo. También habrá preguntas sobre la actualidad política y electoral en plena precampaña. El político pretende que la situación que vive su ciudad no caiga en el olvido y por eso su gira por medios nunca acaba.

Clemente, Mariló Montero, Pepe Navarro y Bárbara Rey

Javier Clemente, Mariló Montero, Pepe Navarro y Bárbara Rey se sentarán a una mesa dedicada al coste de decir lo que uno piensa sin tapujos. La Mesa recopilará algunas de sus declaraciones más polémicas e indagará en la percepción que tienen sobre ellas hoy en día. Todos ellos son conocidos y recordados por sus explosivas declaraciones, logrando ser muchas de ellas grandes escándalos en diferentes momentos.

¿Se puede querer a alguien y aceptar que esté con otras personas?

Melanie Olivares, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta, junto a Bárbara Rey y Pepe Navarro -que repiten en el programa-, abordarán una cuestión sentimental de alto voltaje: si se puede querer a alguien y aceptar que esté con otras personas. Los cinco compartirán experiencias y puntos de vista sobre la fidelidad, los acuerdos de pareja y los límites de la libertad en una relación. En un momento en el que se habla con naturalidad de las relaciones abiertas, el debate se abre en un programa de televisión de gran audiencia.

Como es habitual, La Mesa mezcla temas de actualidad y política con otros más ligeros. Juan Jesús Vivas no dudará en recordar el calvario que viven sus vecinos de Ceuta, mientras que Bárbara Rey y Pepe Navarro en las dos mesas son el principal gancho del programa de hoy: ambos tienen mucho que contar sobre el precio de hablar sin filtros y sobre las relaciones sin etiquetas.

La Mesa se emite en la noche del miércoles después de El Hormiguero, en Antena 3.